موسكفيان: لتركيا تاريخ حافل بالقتل وعلى العرب أن يتحدوا بوجهها

وأوضح موسكفيان في تصريح خاص لوكالتنا، أن تركيا تتعامل بوحشية مع الشعوب شأنها شأن المغول والتتار، واشتركوا في إبادة عدة حضارات من آسيا الوسطى وإيران وأرمينيا وجورجيا والشرق الأوسط.

وقال إن "تركيا وقبلها الدولة العثمانية دائماً ما كانت تركز على المجازر والنهب والسلب والتدمير"، وأكد بأن تركيا تحت نظام حكم أردوغان تحلم بضم سوريا إلى دولتها العثمانية الحديثة.

تركيا تتطلع دوماً للدمار وسفك الدماء

وأشار الحقوقي والناشط السياسي اللبناني، إلى أن أردوغان يحاول قتل السوريين خاصة في الشمال السوري الذين يعيشون في سلام وصداقة مع بعضهم البعض من "الكرد، والسريان، والأرمن، والعرب والإيزيديين".

ولفت إلى أن تركيا ترفض التعايش المشترك والسلام بين الشعوب وتتطلع دائماً للخراب والدمار والسلب والنهب وإبادة الشعوب مثلما فعلوا بالأرمن، ولذلك يشن أردوغان الهجمات على شمال سوريا من وقت لآخر، موضحاً أن ما يجري في عفرين المحتلة من تغيير ديموغرافي يؤكد ذلك، وقال: "التاريخ التركي كله عبارة عن دماء ومذابح وسجون وانقلابات".

الهجمات على جنوب كردستان تستهدف ضمها لتركيا

وتطرق موسكفيان إلى الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على جنوب كردستان منذ 23 نيسان المنصرم، وقال إن تركيا تهدف لاحتلال أجزاء كبيرة من العراق، وضم إقليم كردستان لها.

وكشف الحقوقي والناشط السياسي اللبناني من أصل أرمني، أن الهجمات التي تشنها تركيا على جنوب كردستان وهجماتها على شنكال هي من أجل "منع قيام أي كيان كردي".

وأوضح أن تزامن الهجمات مع الذكرى السنوية للإبادة التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن رغم اعتراف بايدن بها، هو رسالة لبايدن والجميع بأنهم(تركيا) "مهتمون بالمذابح والمجازر ولا يهمهم أحد".

على العرب أن يتحدوا لأن الهجمات التركية ليست موجهة ضد الكرد فقط

وطالب موسكفيان، العرب أن يتفهموا أن الهجمات التركية ليست موجهة فقط ضد الكرد في سوريا والعراق ولكنها موجهة ضد الأمة العربية بشكل كامل، ولذلك عليهم أن يتحدوا، لافتاً إلى أنه باتحادهم لن تتجرأ تركيا على شن أي هجوم أو غزو أي مناطق.

وأضاف قائلاً: "على العرب أن يتوحدوا لمواجهة الخطر، نهري دجلة والفرات ينبعان من جبال أرمينيا تاريخياً ولكن الأتراك استولوا عليها ظلماً وعدواناً وأنشأوا عليها السدود وصاروا يتلاعبون بالمياه التي ليس لهم حق فيها، يستفيدون من الظروف الصعبة وقطعوا المياه عن شمال سوريا وعن العراق لإشعال الفتن بين الدول العربية التي تمر المياه من خلالها دون أي اعتراض عربي".

'علينا أن لا نعتمد على القوى الدولية بل يجب أن نصبح قوة تجبرهم على احترامنا'

ولفت إلى أن هناك أمرٌ لا يمكن إغفاله وهو أن تركيا هي القوة العسكرية الثانية في حلف الناتو، وقال: "بالتالي لا يمكننا الاعتماد على أميركا وروسيا وفرنسا، بل يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا ونتحد جميعاً في المنطقة لنصبح قوة تجبر كل الدول العظمى والإقليمية على احترامنا، وبالتالي لابد من عمل برامج ومؤتمرات لتوحيد كل قوى وشعوب المنطقة، لإيقاف الهجمات الهمجية التركية".

(ح)

ANHA