موريتانيا تحبط تهريب 1,4 مليون دولار في سفينة تركية

صادرت وحدة من خفر السواحل الموريتاني، ما يقارب 1,4 مليون دولار أمريكي كانت مخبأة على متن سفينة تركية في المياه الموريتانية، وأوقفت قبطان السفينة، وفق ما أكدت مصادر شبه رسمية موريتانية لموقع "صحراء ميديا".

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن السفينة التركية التي تحمل اسم "مامول إسماعيل رايس"، كانت تستعد لمغادرة المياه الموريتانية في اتجاه تركيا واستكملت إجراءات الخروج بغرض عمليات صيانة روتينية.

وأوضحت الوكالة أن "إحباط العملية تمت بعد حصول خفر السواحل الموريتاني على معلومات تفيد بوجود هذا المبلغ على متن هذه السفينة".

وأوقف الأمن الموريتاني قبطان السفينة الذي يحمل الجنسية التركية، ويخضع حاليًّا للتحقيق.

(م ش)