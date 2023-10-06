موقف حزب السلام الديمقراطي الكردستاني حيال الهجمات التركية المستمرة

أصدر حزب السلام الديمقراطي الكردستاني اليوم، بياناً إلى الرأي العام بخصوص هجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، حصلت وكالتنا على نسخة عنه، جاء في نصه:

"نفّذ الاحتلال التركي، منذ صباح اليوم الخميس 5 /10/ 2023، سلسلة هجمات واعتداءات عبر طائراتٍ مسيّرة استهدفت قرى ومنشآت خدمية ومحطات كهرباء ومياه ووقود وآبار نفط في مناطق الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، ما أسفر عن شهداء وجرحى وخسائر مادية كبيرة.

هذه الهجمات البربرية تأتي في إطار استمرار حملة الإبادة التي تشنّها تركيا ضدَّ الشعب الكردي وباقي المكوّنات في مناطق الإدارة الذاتيّة، في محاولةٍ جديدة منها ضرب الأمن والاستقرار في هذه المناطق، وإفشال المشروع الديمقراطي المتمثّل بتجربة الإدارة الذاتيّة.

ولا يخفى على أحد، أن تركيز تركيا هذه المرة على البنية التحتية من خلال استهداف المنشآت والمرافق الحيوية في مناطق الإدارة الذاتيّة، إنما هو عمل ممنهج هدفه ضرب الاقتصاد لتدمير مصادر عيش المدنيين وتهجيرهم من مناطقهم.

إننا في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني ندين ونستنكر بأشد العبارات الاعتداءات التركية الجديدة على مناطق الإدارة الذاتيّة، ونؤكد أن الحجج التي تستخدمها تركيا في هجماتها حجج واهية لا أساس لها من الصحة.

كما نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدّة الأميركية بالتدخّل العاجل لوقف ومحاسبة تركيا التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصفها البنية التحتية في المنطقة، منتهكةً بذلك العهود والمواثيق الدولية التي تحظّر مثل هذه الاعتداءات.

كذلك، ندعو جميع القوى والأحزاب السياسية الكردية وجميع أبناء شعبنا من كافة المكوّنات إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه الإرهاب الذي تمارسه تركيا ضدَّ المنطقة وشعوبها، والوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي التي تسهر على حماية وأمن المنطقة".

(أ س/ف)

ANHA