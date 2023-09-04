موقع: لقاء أميركي فلسطيني في السعودية لمناقشة تطبيع الأخيرة مع إسرائيل

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيسافر خلال الأسبوع الحالي، إلى السعودية للقاء كبار المسؤولين الفلسطينيين، ومناقشة الدور الفلسطيني في اتفاق تطبيع محتمل بين الرياض وإسرائيل برعاية واشنطن.

ونقل الموقع عن مصدر أميركي قوله إن "إدارة بايدن تأمل في التوصل إلى تفاهمات واقعية مع الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن ماكغورك سيلتقي نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي لعباس، مجدي الخالدي.

وستكون برفقة ماكغورك، كبيرة الدبلوماسيين في وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، التي التقت مسؤولي السلطة الفلسطينية في عمّان الأسبوع الماضي، وهو اجتماع وصفه مصدر فلسطيني بأنه كان متوتراً، حسب الموقع الأميركي.

وأورد الموقع أنّ المسؤولين الفلسطينيين، أخبروا ليف خلال اجتماعهم، أنهم يريدون أيضاً أن تعترف الأمم المتحدة بفلسطين "كدولة كاملة العضوية"، وبدورها ردّت بالقول، إنّ اعتراف الأمم المتحدة "ليس مطروحاً، الأمر الذي خيب آمال مسؤولي السلطة الفلسطينية".

(م ش)