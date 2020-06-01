موقع إيطالي: طائرتان عسكريتان غادرتا إسطنبول إلى مصراتة

تستمر تركيا بدعم حكومة الوفاق من خلال نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، وتقديم أسلحة متطورة لهم، وفي هذا السياق رصد موقع الرادارات الإيطالي مغادرة طائرتين عسكريتين إسطنبول إلى ليبيا، وتحديداً مدينة مصراتة، بحسب ما أفادت شبكة العربية نت.

وأشار الموقع المختص في تتبع مسارات رحلات الطائرات العسكرية، إلى أن الطائرة الأولى هبطت بالفعل في ليبيا عند منتصف الليل، بينما لا تزال الأخرى في رحلة جوية فوق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت تركيا قد أرسلت أيضاً يوم الجمعة الماضي طائرتين إلى ليبيا.

يأتي ذلك فيما تستمر المواجهات العنيفة في محاور الرملة والكازيرما جنوب العاصمة طرابلس، وأعلن الجيش الليبي مقتل 5 من قيادات قوات الوفاق في مدينة الزاوية.

واستهدفت طائرات الجيش الوطني الليبي مواقع لقوات الوفاق، بالتزامن مع إعلان الجيش إسقاط 3 طائرات مُسيّرة في مدينة بني وليد.

هذه المواجهات اشتدت ليلة أمس، مع تقدم نسبي لقوات الوفاق لم يدم طويلاً، مع إصرار وحدات الجيش الوطني لليوم الخامس على التوالي على عدم التراجع عن مواقعها في جنوب العاصمة.

واستهدف سلاح الجو أماكن لتجمع آليات وتخزين ذخائر تابعة لقوات الوفاق شرق مصراتة.

(ش ع)