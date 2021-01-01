موقع غربي: السفارة التركية في موزمبيق غطاء لنشاط استخباراتي يلاحق معارضي أردوغان

قال موقع "نورديك مونيتور" السويدي المتخصص في الشأن التركي، أن السفارة التركية في موزمبيق، لم تكن سوى غطاء لنشاط استخباري كان يرمي إلى التجسس على معارضي أردوغان، في انتهاك للاتفاقات الدولية.

وذكر الموقع أنه حصل على برقية دبلوماسية من السفارة التركية في مابوتو مؤرخة بـ 16 أيلول/ سبتمبر 2016، إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة.

وتتضمن البرقية السرية أسماء 32 تركيًّا ومدرسة دولية تعتبر من بين الأفضل في موزمبيق، والعديد من الشركات التي دشنها الأتراك هناك.

وأرسلت البرقية الاستخبارية، إبان عهد السفيرة أيلين تاشان، أول سفيرة تركية لدى موزمبيق، الدولة الواقعة جنوب القارة الأفريقية.

وقال الموقع إن أسماء الأشخاص الواردة محسوبة على جماعة فتح الله غولن، التي توجه انتقادات شديدة لحكومة أردوغان، من الفساد المستشري إلى الصلات مع الجماعات الإرهابية في دول عدة.

وأضاف أن شكل الرسالة الدبلوماسية تكرار لبرقيات سابقة أرسلتها السفارات التركية حول العالم، وكانت تضم قوائم بأسماء معارضي أردوغان في تلك الدول التي تعمل بها السفارات.

ولفت إلى أن الإجراء يمكّن حكومة أنقرة من إلغاء جوازات سفر المعارضين، وحصر حركتهم في تلك الدول، تمهيدًا لترحيلهم، خاصة بعد انتهاء صلاحية وثيقة السفر.

(ي ح)