موقع أوروبي يرصد حركة طائرتين تركيتين إلى ليبيا ويؤكد: الجسر التركي مستمر 

وأفاد موقع "إيتاميل رادار" المتخصص في رصد تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط، أمس، أن الجسر الجوي التركي إلى غرب ليبيا لا يزال مستمرًا.

ولفت الموقع إلى أنه رصد تحرك طائرتي شحن عسكريتين «إيرباص إيه 400 إم»، و«تي. يو. إيه. إف. إيه 400. إم» إلى غرب ليبيا، وعلى الأرجح إلى مصراتة.

وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، فإن رصد تحركات الطائرتين، "يشير إلى استمرار نقل تركيا الأسلحة والمعدات العسكرية إلى عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا، إلى جانب الميليشيات المدعومة منها، والتي تقاتل مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، رغم سريان وقف إطلاق النار، واستمرار المباحثات بين طرفي الصراع للاتفاق على حلول سلمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا".

(س ر)