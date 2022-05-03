موقع أميركي: الولايات المتحدة تبحث عقد اجتماع لزعماء المنطقة خلال زيارة بايدن للشرق الأوسط

ناقش البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فكرة عقد اجتماع لزعماء المنطقة كجزء من زيارة الرئيس بايدن المزمعة إلى الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تتم في نهاية حزيران، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس الأميركي.

اجتماع القادة الإقليميين برئاسة بايدن، إذا حدث، سيشير إلى قيادة الولايات المتحدة والتزامها في الشرق الأوسط في وقت يُنظر فيه إلى الولايات المتحدة على أنها تنسحب من المنطقة، بحسب الموقع.

وخلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في 24 نيسان، قبل بايدن دعوة لزيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة.

قال مسؤولون إسرائيليون إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا ونظيره الأميركي جيك سوليفان ناقشا الزيارة القادمة خلال محادثات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وتحدث سوليفان وهولاتا عن إمكانية إجراء عنصر إقليمي لزيارة بايدن، بحسب المسؤولين الإسرائيليين.

وكانت إحدى الأفكار هي عقد اجتماع بين بايدن وبينيت والعديد من القادة الآخرين من المنطقة إما في إسرائيل أو في دولة أخرى كوسيلة لمواصلة زخم قمة النقب التي انعقدت في إسرائيل في أواخر آذار وذلك لزيادة تعزيز اتفاقات إبراهام.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه بينما لم يتم تحديد الموعد النهائي لزيارة بايدن، فمن المتوقع أن تتم في الأسبوعين الأخيرين من شهر حزيران.

ومن المتوقع أن تكون الزيارة قصيرة نسبياً حيث يقضي بايدن ما بين 24 و 36 ساعة على الأرض ويلتقي بمسؤولين إسرائيليين في القدس ومسؤولين فلسطينيين في بيت لحم، بحسب ما قاله المسؤولون الإسرائيليون.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيستخدم الرحلة لزيارة دول أخرى في المنطقة.

ووصل فريق من البيت الأبيض إلى إسرائيل يوم الإثنين لبدء محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن التحضير للزيارة.

(م ش)