موقع امريكي: تركيا في عزلة دبلوماسية مع العالم العربي أكثر من أي وقت مضى

وقال موقع المونيتور الأمريكي في تحليل نشرته صباح اليوم أن السياسة الخارجية التركية القائمة على الإسلاميين في عهد رجب طيب أردوغان تركت علاقات أنقرة مع العالم العربي في حالة من الفوضى.

لقد ولت الأيام التي افترض فيها أردوغان وأعضاء حزب العدالة والتنمية (AKP) أن هويتهم الإسلامية ستقرب تلقائياً بين تركيا والأنظمة العربية، فانتقاد أردوغان اللاذع لإسرائيل، بعد وصوله إلى السلطة قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، أكسبه في البداية الكثير من الشهرة بين القادة العرب، ولاقى ترحيبا في الشارع العربي، ولكن استهدفت سياساته المنطقة في أعقاب الربيع العربي، والتي استندت في الغالب على دعم جماعة الإخوان المسلمين وتفرعاتها، مما أدى إلى التخلص من كل ذلك بين عشية وضحاها فيما يتعلق بالعديد من الأنظمة العربية.

وباستثناء قطر، التي من الواضح أن لديها أسباباً براغماتية للتقرب من تركيا، لم يعد لأردوغان اليوم أي أصدقاء بين القادة العرب، وفي غضون ذلك، تضاعف عدد الأعداء والخصوم العرب لتركيا مقارنة بالوضع عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة لأول مرة.

إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والبحرين لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليست سوى أحدث انتكاسات لأنقرة في منطقة كانت تهدف في السابق إلى لعب دور قيادي فيها.

وتحذر أنقرة الآن من خسارة المزيد من الأرض السياسية في المنطقة بالنظر إلى احتمال أن تختار دول عربية أخرى الانضمام إلى الإمارات والبحرين، وردت أنقرة بغضب في أب/أغسطس على قرار الإمارات إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، متهمة الدولة الخليجية بـ "خيانة القضية الفلسطينية من أجل مصالحها الضيقة".

ومع ذلك، كانت الإمارات العربية المتحدة تفعل ما فعلته تركيا منذ عام 1949 عندما اعترفت بدولة إسرائيل وأقامت علاقات دبلوماسية معها.

وعلى الرغم من أن إيران هي الشغل الشاغل للأنظمة السنية في المنطقة اليوم، خاصة بين دول الخليج وعلى رأسها السعودية، ومع ذلك، يعتقد العديد من المحللين أن تدخل أنقرة في شؤون العالم العربي ودعمها القوي للإخوان المسلمين قد ساهم أيضاً في دفع بعض هذه الأنظمة نحو إسرائيل.

ولم يمنع خوف تركيا العميق من التدخل السياسي الخارجي من محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لمصر وسوريا وليبيا بهدف جلب الأحزاب الصديقة لتركيا إلى السلطة في تلك البلدان، وفي غضون ذلك، فإن أي دعم قد يحظى به أردوغان في الشارع العربي لم يُترجم إلى مزايا جيوستراتيجية لأنقرة.

وكما أثارت استضافة أردوغان لأعضاء كبار من حماس في اسطنبول في 22 آب / أغسطس رد فعل غاضب من واشنطن، التي تعتبر الحركة الإسلامية الفلسطينية منظمة إرهابية، وليس من الصعب أن نتخيل أن العديد من الأنظمة الحالية في الشرق الأوسط تعتقد أن أنقرة ستحاول دائماً استغلال أي فرصة تطرح نفسها لإحداث تغيير في النظام في المنطقة بما يتناسب مع مصالحها.

وتعليقاً على حفل التوقيع في واشنطن هذا الأسبوع، كتب المحلل السياسي مروان بشارة "إذا كان هناك أي شيء، فهذا تحالف أكثر منه اتفاق، تحالف موجه إلى القوى الإقليمية، إيران وتركيا".

وكما دفع النفور المتزايد من تركيا مصر والإمارات للانضمام إلى التحالف الدولي المناهض لتركيا الذي ظهر في شرق البحر المتوسط​​، حيث تتنازع أنقرة وأثينا على حقوق التنقيب عن الطاقة.

وكانت أنقرة والقاهرة على خلاف منذ الإطاحة بمحمد مرسي، وحكومته المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين في تموز/يوليو 2013 من قبل الجيش الذي كان يرأسه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ويعتقد الجنرال المتقاعد نعيم بابور أوغلو أن على تركيا أن تعد نفسها لاحتمال أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات والبحرين.

ويعتقد العديد من المحللين أن الإمارات والبحرين لم يكن بإمكانهما اتخاذ الخطوات التي فعلتها دون مباركة المملكة العربية السعودية.

وقال بابور أوغلو، في إشارة إلى العلاقات العسكرية الوثيقة التي تربط قطر بالولايات المتحدة، إنه يعتقد أن هذه الدولة الخليجية - وهي الصديق الوحيد لتركيا في المنطقة حالياً - يمكن أن تضغط عليها واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ورأى بابور أوغلو في مقابلة مع قناة فيريانسين التلفزيونية أن واشنطن تعمل جاهدة لإنهاء خلافات الدوحة مع دول الخليج الأخرى، عن اعتقاده بأن ذلك سيتحقق قريباً.

وقال بابور أوغلو "العلاقات بين تركيا وقطر لن تكون كما كانت من قبل إذا تم تطبيع علاقات قطر مع دول الخليج"، وأضاف "دعونا لا ننسى أن الشرط المسبق لدول الخليج لتطبيع هذه العلاقات هو إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر".

ويتذكر محللون آخرون أن قطر لديها بالفعل اتصالات مع إسرائيل ويشيرون إلى وقف إطلاق النار الأخير الذي تفاوضت عليه بين اسرائيل وحماس.

(م ش)

ANHA