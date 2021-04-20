موقع أمريكي: الفساد جعل قوات البيشمركة عاجزة عن حماية الكرد في العراق

ورصد موقع حزب الاتحاد الديمقراطي تقريرًا صحفيًّا نشر على موقع "ذا ناشونال إنترست" الأمريكي، أمس الإثنين، أنه وبعد مرور 33 عامًا على "حملة الأنفال" التي حدثت ضد الكرد في العراق، لا تزال قوات البيشمركة غير قادرة على الدفاع عن الكرد، ويؤكد ذلك فشل قوات البيشمركة في الدفاع عن الإيزيديين ضد تنظيم داعش عام 2014.

وجاء في التقرير إن إقليم كردستان كاد أن ينهار في مرحلة ما بعد داعش لولا تدخل قوات التحالف الدولي، وأصبح الإقليم "أكثر انقسامًا وضعفًا من أي وقت مضى"، وعلى الرغم من أنه يحتفظ بقوات أمنية ضخمة إلا أنه غير قادر على حماية سكانه وأراضيه.

وقال الموقع الأمريكي: "وتمامًا مثل فشل البيشمركة في الثمانينات، فشلت نسختها الأكثر حداثة وتمويلًا وتجهيزًا في منع الإبادة الجماعية للإيزيديين، في عام 2014 وفقدان الأراضي في السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن قوات البيشمركة مجهزة فقط بأسلحة خفيفة، معظمها صدئة، وبنادق كلاشنيكوف صينية الصنع ومستعملة على الرغم من الميزانيات الضخمة لشراء الأسلحة، وكذلك ليس لديها دروع أو قوة جوية، "وهي قوات تناسب أكثر حرب العصابات وليس الدفاع عن أمة، رغم أنها واجهت تهديدات وجودية في معظم تاريخها".

ونوه التقرير إلى أن قدرة تلك القوات تتدهور بشكل رئيس لأسباب داخلية، من بينها تدني رواتب الجنود وبعضهم يحصل عليها كل أربع إلى ست مرات فقط في السنة.

ويتم تحويل جزء كبير من الميزانية المخصصة للبيشمركة إلى القوات شبه العسكرية الخاصة التي تنتمي إلى العشائر والتكتلات السياسية الحاكمة، والتي تعمل فقط على تأمين ممتلكات وأفراد أعضاء الحزبين الكبيرين والأحزاب الأصغر المتحالفة معهما.

وذكر موقع "ذا ناشونال إنترست" الأمريكي، أن "فشل الأمن العسكري في إقليم كردستان العراق مرارًا وتكرارًا، ما قد يؤدي إلى تقويض معظم الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ولفت التقرير إلى أن قوات البيشمركة حاليًّا تعمل على "حماية نظام حكم كردي من الآخَر داخل الإقليم" بينما ترك "الفساد والإهمال هذه القوات عاجزة عن صد التهديدات المختلفة القادمة من الشرق الأوسط".

(س ر)