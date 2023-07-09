موجة نزوح من المناطق المحتلة صوب مناطق الإدارة الذاتية

تتوافد يومياً أعداد متزايدة من العائلات الهاربة من الممارسات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق المحتلة، صوب مناطق الإدارة الذاتية، وتزايدت في الأشهر الأخيرة.

الهجرة من المنطقة لم تتوقف!

شيخموس أحمد رئيس مكتب شؤون النازحين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أوضح: "نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته عام 2019، على سريه كانيه وكري سبي، اضطر عشرات الآلاف من العائلات والأشخاص من السكان الأصليين للنزوح إلى المناطق الآمنة التي تديرها الإدارة الذاتية".

وأضاف شيخموس: "منذ ذلك الحين وإلى الآن، النزوح من تلك المنطقة مستمر نتيجة جرائم المرتزقة على السكان الأصليين من أجل تهجيرهم وإحداث التغيير الديمغرافي وتوطين غرباء مكانهم، كما يلعب الوضع الاقتصادي المتأزم في المناطق المحتلة دوراً في ذلك، إذ لا يوجد تعليم ولا أمن وتكثر عمليات الاختطاف".

وأشار شيخموس إلى أنه: "حتى الآن سجلت 550 عائلة اسمها في أرشيف مخيم مهجري كري سبي في بلدة تل السمن شمال الرقة، الذي لا تقدم الأمم المتحدة أي دعم له، وليس لديه قدرة على استيعاب المزيد من العائلات الوافدة".

وأكد شيخموس أحمد أن: "هنالك عائلات تقصد المخيم بشكل يومي طلبا للدخول وهناك من يستطيع استئجار المنازل والبعض يقصد أقاربه في المنطقة، والإدارة الذاتية تحاول مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية حول كيفية تأمين السكن لهذه العائلات وتقديم الدعم لها، وبالأخص تنفيذ أعمال توسعة لمخيم تل السمن لاحتواء العائلات القادمة".

وعبر شيخموس عن أمله في أن يكون للأمم المتحدة والمنظمات الانسانية موقف حيال جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته، وتقديم الدعم للإدارة الذاتية لاستقبال العائلات النازحة.

ويؤكد رئيس مكتب شؤون النازحين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: "لو توفرت الإمكانات لكانت أعداد القادمين أكبر من الأعداد الحالية، العائلات هذه جاءت على فترات متفاوتة، وهناك عائلات تتواصل مع أقاربها من أجل المجيء على المنطقة".

لا تستطيع إدارة مخيم مهجري كري سبي استيعاب أعداد هذه العائلات لأن قدرتها الاستيعابية تبلغ 1387 خيمة، وهم غير قادرين على استقبالهم لعدم وجود المكان وقلة الإمكانات، وضعف الدعم المقدم لهم من قبل المنظمات في هذا الجانب، حسب الرئيسة المشتركة للمخيم عزيزة الحسن.

مستقبل خطر

وثقت وكالتنا خلال الـ 3 أشهر الأخيرة نزوح 256 عائلة من مقاطعة كري سبي المحتلة (مركز المقاطعة، ناحية سلوك وبلدة الزيدي) باتجاه مناطق الإدارة الذاتية.

ومع استمرار هذا الواقع، يبدو أن المناطق التي تحتلها دولة الاحتلال التركي وخاصة كري سبي ستفرغ قريباً من السكان الأصليين وهو ما يكشف حقيقة الوضع المأساوي في المنطقة حالياً إلى جانب المخاطر الكبيرة من تنفيذ تركيا عمليات تغيير ديمغرافي وبالتالي تغيير هوية المنطقة.

(د)

ANHA