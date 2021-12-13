موضوع إيران أبرز نقاشات اللقاء الإسرائيلي- الإماراتي

وأضاف أمير حايك، السفير الإسرائيلي في أبوظبي: "أعتقد أنه لن يكون سراً أن هذا الموضوع (إيران) سيتم تناوله بالتأكيد"، في اجتماع بينيت مع بن زايد، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".

وامتنع حايك عن الخوض في أي تفاصيل تتعلق بإيران. وقال لراديو الجيش الإسرائيلي في مقابلة: "رئيس الوزراء لم يأت إلى هنا فقط لتناول المسألة الإيرانية".

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، إن من المتوقع أن يطلع بينيت بن زايد على معلومات استخباراتية فيما يتعلق بمجموعات مسلحة تدعمها إيران، وطائرات مسيرة تزودها بها في المنطقة.

وكان القلق المشترك من النشاط الإيراني من أسباب إقامة علاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي، في ظل مبادرة إقليمية قادتها الولايات المتحدة، تعرف باسم اتفاقات إبراهيم.

وفي الوقت الذي تحاول فيه القوى العالمية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، أوفدت أبوظبي الأسبوع الماضي مبعوثاً إلى طهران. ومن المقرر وصول وفد أمريكي إلى الإمارات هذا الأسبوع لتحذير بنوكها من مخالفة العقوبات المفروضة على إيران.

وفي الشهر الماضي طرحت إسرائيل إمكانية إقامة دفاعات مشتركة مع دول عربية خليجية ضد إيران. وقال السفير حايك إنه يجري ترتيب مبيعات عسكرية للإمارات، رغم أن مصادر إسرائيلية في هذه الصناعة تقول إن إسرائيل لم تعرض حتى الآن نظم دفاعات جوية متقدمة.

وأضاف حايك: "إسرائيل تتعاون مع صديق جديد ومع شريك للأجل الطويل، وستكون الاعتبارات اعتبارات دفاعية واعتبارات تتعلق بكيفية العمل مع بلد صديق جداً جداً جداً لإسرائيل".

وبلغ حجم التجارة السلعية الثنائية بين البلدين قرابة 500 مليون دولار حتى الآن في 2021، ارتفاعاً من 125 مليوناً في 2020 ومن المتوقع أن يواصل نموه بوتيرة سريعة.

(ل د)