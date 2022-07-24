مواطنون: يجب أن ينتفض الكرد والعرب ضد جرائم الدولة التركية

ارتكبت الدولة التركية المحتلة في 20 تموز، مجزرة في منتجع سياحي في قضاء زاخو في باشور كردستان. وقتل فيها 9 مواطنين، وجرح 23 آخرون.

وحول مجزرة زاخو تحدث مواطنو قامشلو لوكالتنا.

وبيّنت المواطنة خيرية حسن "أن مواطني روج آفا يطالبون شعب باشور بالانتفاض ضد جرائم الدولة التركية المحتلة. وقالت: "إن الدولة التركية المحتلة تستهدف أي مكان تريده. إننا نأمل ألا يبقى شعبنا الكردي والعربي صامتاً على هذه الجرائم".

وقالت خيرية: "دائماً يقولون إن سبب هجمات الدولة التركية المحتلة هو PKK. وسؤالنا لهم هو؛ هل كانت PKK موجودة في المنتجع أيضاً؟".

وذكرت خيرية حسن أن الدولة التركية المحتلة تكرر تهديداتها وهجماتها ضد شعب روج آفا، وأشارت إلى تصريحات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تحمّل حزب العمال الكردستاني PKK مسؤولية مجزرة زاخو. وقالت: "تريد بهذه الطريقة تشويه صورة PKK في العالم. إنهم يعرّفون PKK بالإرهاب، على الرغم من أن PKK حركة وطنية وتحمي باشور".

وبيّن بدوره، المواطن محمد حسن "أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مجازر كهذه في باشور. كما أن القوى الدولية تتغاضى كالعادة عن جرائم الدولة التركية. وقال: "إنه يستهدف المواطنين، ليس فقط في باشور، بل يرتكب مجازر يومية في روج آفا أيضاً".

ونوّه حسن إلى استمرار هجمات الدولة التركية المحتلة على شمال وشرق سوريا وقال "كفى لهذه الجرائم. يجب إغلاق المجال الجوي أمام طائرات الدولة التركية".

وندد المواطن يوسف رمضان بهجمات وتهديدات الدولة التركية المحتلة ضد الشعوب وقال "دائماً نقول إن الدولة التركية دولة وحشية".

وذكر يوسف أنه على الرغم من ردود الفعل المنددة بمجزرة زاخو، يدلي قادة باشور بتصريحات مغايرة. وقال "إننا نستنكر هذا الأمر أيضاً".

واستنكر أبناء المكون العربي القاطنين في الشهباء ارتكاب الدولة التركية لمجزرة زاخو وتهديداتها وهجماتها على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع.

حيث استنكر المواطن مصطفى شاكر من مدينة الباب المحتلة مجزرة زاخو وقال "لأن الدولة التركية المحتلة لم تستطع تحقيق أي انتصار في مناطق الدفاع المشروع. تقوم باستهداف المواطنين. إننا نستنكر المجزرة التي وقعت في منتجع زاخو، والذي راح ضحيته عشرات المواطنين الأبرياء، بينهم أطفال وجرح العديد".

وذكر مصطفى شاكر أن الدولة التركية المحتلة تريد خلق فتن بين حزب العمال الكردستاني وأهالي المنطقة.

فيما دعت المواطنة روحية ويسي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ موقف جاد ضد ممارسات الدولة التركية.

وبيّنت روحية ويسي أن الدولة التركية ترتكب المجازر باستهدافها المواطنين يومياً.

وتحدث المواطن عمر الأحمد عن تاريخ الدولة التركية المليء بالمجازر قائلاً "تاريخ الدولة التركية مليء المجازر والاحتلال. والآن وبسبب التكاتف على أساس الأمة الديمقراطية. ترتكب الدولة التركية المجازر بحق المواطنين وتنسب ممارساتها إلى الكرد".

وأشار عمر الأحمد إلى أنه مع كل الهجمات والمجازر على شمال وشرق سوريا التي ترتكب من قبل الدولة التركية المحتلة لم تخرج أي تصريحات للبارزاني وقال "على الرغم من كل هذه الهجمات والمجازر من قبل الاحتلال على مناطقنا، بقي البارزاني صامتاً".

(ر خ)

ANHA