مواطنون: تسعى الدولة التركية للفصل بين الشعب والقائد عبر العزلة

تستمر العزلة المُشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان بلا انقطاع. في حين تتزايد ردود الفعل حيالها وتُستنكر السياسات التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي بحقّ القائد أوجلان. وفي هذا السياق؛ استنكر أهالي مدينة قامشلو العزلة وطالبوا بالحرية الجسديّة للقائد أوجلان.

فقد تحدّث المواطن محمد خير عليكا عن العزلة المفروضة على القائد قائلاً: "نحن أصحاب هذه الحركة، إنّ العزلة المفروضة على القائد تتشّدد يوماً بعد يوم، فها هي تستمر منذ 18 شهراً بلا انقطاع. يخوض القائد أوجلان مقاومةً منقطعة النظير منذ 24 عاماً. ونحن شعوب لشمال وشرق سوريا نستمدّ الأمل والإيمان من هذه المقاومة".

وتابع "تسعى الدولة التركية للفصل بين الشعب والقائد عبر العزلة. وهي تستهدف شعوب المنطقة والجبال الحرّة بالمدافع والدبابات. سنناضل حتّى النهاية لكسر العزلة. لأنّنا تلاميذ القائد".

اختتم محمد خير عليكا حديثه بالقول: "دافعوا عن مقاومة القائد آبو، فعندما نتّحد جميعنا معاً سيتم كسر العزلة وسيعيش القائد بيننا".

"سنواصل الكفاح"

من جانبه قال المواطن جميل أحمد: "إنّ القائد يمثّل الشعب الكردي ويؤيّد السلام. وفكره وفلسفته ضدّ الدول المهيمنة. ولهذا تحرمه هذه الدول من الحقّ في الأمل. لقد أطلق القائد ثورةً ونشرها في أجزاء كردستان الأربعة".

واختتم بقوله: "سنواصل الكفاح والنضال حتّى تحقيق الحرية الجسديّة للقائد آبو".

"نريد معرفة وضع القائد"

فيما أوضحت المواطنة عزيزة جولو أنّ العزلة تُمثّل مؤامرةً دوليّة، وقال: "نحن الشعب نستنكر هذه العزلة المفروضة على القائد. لا يتمكّن المحامون من الالتقاء به منذ 18 شهراً. ونحن بصفتنا أهالي شمال وشرق سوريا نناشد منظمات حقوق الإنسان لمعرفة وضع القائد".

وزادت "لقد تعرّضنا للاضطهاد كلّ هذه الأعوام، ثمّ جاء القائد وأنقذنا وحرّرنا منه. نحن بجميع مكوناتنا نقف ضدّ هذه العزلة ونطالب بحرية قائدنا".

واختتمت عزيزة جولو حديثها قائلة: "نطالب بتحقيق الحرية الجسديّة لقائدنا، لأنّ قائدنا حرٌّ بأفكاره. وإن لم يُحرّر قائدنا جسدياً فنحن أيضاً كشعب لسنا أحراراً".

يشار إلى أن السلطات التركية تفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، إذ جرى آخر لقاء معه في 7 آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في 25 آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان، ثم قطع الاتصال.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ 23 عاماً في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

(ر)

ANHA