مواطنون: سنقاوم تهديدات وهجمات الاحتلال التركي

في خضم التهديدات التي يطلقها المسؤولون الأتراك بشن عدوانٍ على شمال وشرق سوريا، تتعالى ردود الفعل المنددة بهذه التهديدات، وفي هذا الإطار استنكر أهالي ناحية الدرباسية وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في كوباني التهديدات التركية.

الدرباسية

وفي هذا السياق قالت المواطنة، عنود محمد، من أهالي الدرباسية في مقاطعة الحسكة، أن التهديدات التي يطلقها أردوغان تأتي بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية والأزمات الأخرى التي تعاني منها تركيا.

مضيفة "شعوب شمال وشرق سوريا اتخذت لنفسها مبدأ المقاومة والنضال، إننا ذوو إرادةٍ قوية، اتخذناها من فكر وفلسفة القائد أوجلان. مكونات هذه المنطقة روحٌ وجسد واحد، ونناضل من أجل هدفٍ واحد وهو تحرير كافة مناطقنا المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها".

وأكدت عنود محمد أن النصر دائماً حليف الشعوب، وأنهم سيُلحقون الهزيمة بأردوغان وجيشه المحتل، مشددة على ضرورة الاستمرار في مقاومة والنضال ضد أي هجوم يستهدف الأمن والاستقرار.

التهديدات التركية هي اعتداءٌ صارخ على كل مواطن

بدروه اعتبر المواطن، محمد حسين، من أهالي الدرباسية، أن التهديدات التركية هي اعتداءٌ صارخ على كل مواطن يعيش في شمال وشرق سوريا، قائلاً: "لا يحق للدولة التركية أن تطلق التهديدات وتهاجم مناطقنا ومياهنا، لقد شردت أهلنا في سري كانيه وكري سبي".

وتابع "نندّد بهذه الاعتداءات ونضحّي بأروحنا ونحمل السلاح ضد أي هجومٍ محتمل. إن الدولة التركية تحتل المناطق كما فعل أجدادها العثمانيون، نحن مكونات هذه المنطقة، لن نسمح أن تُحتل أراضينا، وأن الدفاع عن مناطقنا وأرضنا واجبٌ علينا".

كما تحدثت المواطنة، شريفة حسين، حول التهديدات التركية قائلة: "هذه الأرض أرض أسلافنا لن نتركها بسهولة، سنقاتل إلى جانب أبنائنا حتى تحريرها والعيش فيها بأمن وأمان"، واستنكرت جرائم الاحتلال التركي بحق أهالي شمال وشرق سوريا.

كوباني

ومن جانبهم استنكر شبيبة كوباني في إقليم الفرات هذه الهجمات والتهديدات، في حديث لوكالتنا، ومنهم الناطق باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، محمد محمود، الذي قال إن "دولة الاحتلال التركي تسعى من خلال هجماتها وتهديداتها على شمال وشرق سوريا إلى إضعاف وكسر مقاومة شعب المنطقة".

وأشار إلى أن "تركيا فشلت في كل هجماتها سواء على شمال وشرق سوريا أو جبال كردستان حيث أبدى مقاتلو الكريلا مقاومة بطولية أدت إلى خسارتها في العدد والعتاد رغم استخدامها للأسلحة الكيماوية".

وتابع محمود حديثه قائلاً: "تستخدم تركيا الحرب الخاصة ضد المنطقة وذلك لتشتيت فكر شعبها وإشغاله بالحروب وتهجيره واحتلال المزيد من الأرضي".

وأضاف بأن "إرادتنا قوية بالإضافة إلى إرادة الشعوب، ولن ينال الاحتلال التركي منها ولن يصل إلى أهدافه في المنطقة لأننا سنقف في وجه عدوانه".

سوف تنتهي كل وسائل التهديد التركية بالفشل

أما الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، هبون محمد، فقد استنكرت الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وقالت بأنها لن تنال من عزيمة شعب المنطقة.

وأضافت هبون بأن "دولة الاحتلال التركي تهدد تارة وترسل تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تارة أخرى لزعزعة الأمن والاستقرار فيها"، مشيرة إلى أن "التهديدات التركية على كل من كوباني وتل رفعت وعين عيسى ومنبج هدفها إرهاب الناس".

وأكملت حديثها قائلة "لن ترعبنا التهديدات والهجمات التركية فنحن الشبيبة سنقف في وجه كل المخططات التركية على المنطقة ولن نسمح باحتلال شبر من أرضنا التي حررناها بدماء الشهداء".

الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، هبون محمد، أكدت في ختام حديثها بأن "دولة الاحتلال التركي تسعى بكافة السبل والوسائل إلى كسر إرادة الشعب في المنطقة عبر الحرب الخاصة والهجمات والتهديدات ولكن سوف تنتهي كل الوسائل بالفشل".

(كروب/ س ر)

ANHA