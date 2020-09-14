مواطنون: سنكون سدًّا منيعًا في وجه الاحتلال التركي وأكاذيب النظام السوري

تستمر كل من دولة الاحتلال التركي والحكومة السورية باستهداف مناطق شمال وشرق سوريا، حيث يواصل الاحتلال التركي إطلاق التهديدات واستهداف الطريق الدولية M4 في ريف تل تمر ما يهدد حياة المدنيين للخطر، فيما تقوم الحكومة السورية بمحاولة إشعال الفتنة عبر تحريك أدواتها في المنطقة.

وعلى الرغم من الاتفاقيتين اللتين وقعهما الاحتلال التركي مع كل من أمريكا في 17 تشرين الأول 2019، وروسيا في 22 تشرين الأول من العام نفسه، بإيقاف العمليات العسكرية في شمال وشرق سوريا والتزام قوات سوريا الديمقراطية بذلك، إلا أن الاحتلال التركي يواصل استهداف المدنيين ويهدد باجتياح المنطقة.

وأوضح في هذا الصدد عايد خليل محمد، أحد مواطني ناحية تربه سبيه، أن التهديدات التركية ليست وليدة اللحظة، ولن تكون الأخيرة، وتهدف إلى استعمار المنطقة من جديد، لذلك لا تلتزم بالاتفاقات ولا المعاهدات.

وأكد خليل أن شعب المنطقة هو السند لقوات سوريا الديمقراطية، وقال: "لن نتخلى عن منطقتنا وأراضينا وسنضحي بأغلى ما لدينا للدفاع عنها؛ وسنحول المنطقة إلى مقبرة للاحتلال التركي إذا ما حاول اجتياحها مرة أخرى".

وفي سياق متصل، تقوم الحكومة السورية على إثارة الفتنة بين مكونات المنطقة، كما حصل مؤخرًا في دير الزور، حيث ألقت القوات الأمنية في الحسكة ومنبج القبض على أشخاص أقروا أنهم يعملون لصالح الحكومة السورية بهدف استهداف شيوخ العشائر.

ويوضح، في هذا الصدد، عدنان محمد برهو من المكون العربي وأحد أبناء ناحية جل آغا أن الحكومة السورية التزمت الصمت حيال انتهاكات الاحتلال التركي بحق الشعب السوري، ولكن تقوم بإشعال الفتنة بين أبناء المنطقة عبر عملائها.

ودعا جميع الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الدعايات الكاذبة التي تروج لها الحكومة السورية، وقال: "حديث وسائل الإعلام عن تحشيد القوات التركية لاجتياح منطقة في تل تمر، يؤكد أن النظام السوري شريك للاحتلال التركي، وهدفه من ذلك كسر إرادة أهالي شمال وشرق سوريا".

عدنان محمد برهو أكد أن أبناء المنطقة والعشائر سيكونون السد المنيع في وجه الاحتلال التركي في حال شن هجمات على المنطقة مرة أخرى.

(أ ب)

ANHA