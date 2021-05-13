مواطنون: سنكافح حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

تستمر السلطات التركية بفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، ومنع محاميه وذويه من الالتقاء به، والاطمئنان على وضعه الصحي.

وعن هدف السلطات التركية من العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان بيّنت وضحة وانكي: "الهدف هو إبعاد القائد عن الوسط الكردي وما يجول في الشرق الأوسط والعالم، حتى لا يتسنى له إيجاد وطرح حلول للقضية الكردية، وللأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط، ولتتمكن تركيا من تنفيذ مخططاتها ضد الكرد والشعوب المضطهدة التي تطالب بحريتها وحقوقها المسلوبة".

وتابعت: "الادعاءات التي تبثها الدولة التركية بين الحين والآخر حيال وضع القائد عبد الله أوجلان الصحي ضمن سجن إمرالي، هي لخلق الفوضى".

'سنقاوم سنتابع قضيتنا'

وأكدت وضحة: "لن يتمكنوا من إبعادنا عن القائد، وسنقاوم حتى نوصل صوتنا إلى الرأي العام، وإذا تطلب الأمر المحاربة بالسلاح فسنحارب حتى نتمكن من تحقيق حرية قائدنا جسديًّا، وهذا ليس لأننا عشاق الحروب بل لأن الظلم محدق بنا، ويجبرنا على الدفاع عن النفس والمطالبة بحقوقنا المسلوبة".

وأضافت: "سنتابع قضيتنا وسنقاوم حتى نتمكن من تحقيق الحرية الجسدية للقائد التي هي حريتنا، فهو من منحنا هذا الفكر والوعي لمعرفة ما يدور حولنا من مؤامرات، ونحن مدينون له على هذا العطاء".

وتساءلت وضحة بتعجب: "لا أفهم سبب صمت المجتمع الدولي حيال تعنت تركيا في إبقاء القائد معزولًا عن المجتمع وسبب سجنه إلى الآن، مضيفة: "القائد لم يؤذ أي إنسان، بل على العكس تمامًا فمن يقدم على ارتكاب الجرائم هم جماعات المرتزقة الذين يقودهم أردوغان".

وأكدت وضحة وانكي تصعيد النساء لكفاحهن حتى تحقيق حرية القائد الجسدية، وقالت: "سنستمر نحن النسوة في المقاومة والفداء سواء كان ضمن السجون أو في الساحات حتى تحقيق حرية القائد، الذي قدّر المرأة ومنحها المكانة التي تستحقها، وعلمها كيف تتمكن من تطوير ذاتها وألا تتقبل العبودية".

ودعت وضحة في ختام حديثها، الكرد والشعوب المضطهدة المطالبة بالحرية، بالاتحاد والمقاومة حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "كما قال الشهيد المناضل مظلوم دوغان في سجون آمد في تركيا "المقاومة حياة"، والنصر لنا، فنحن أصحاب الحق والمشروع الديمقراطي، وكل ظالم سيسقط".

من جهته، أكد كاوا كلو أنهم مستمرون في المقاومة والكفاح، وقال: "القائد يستحق ذلك وأكثر، فبفضل فكره الذي بات كمظلة أمان تحتوي مكونات مختلفة، تمكنا من العيش الحقيقي، وحريته حريتنا".

'استمرار للمؤامرة'

وعدّ كلو العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان مؤامرة، متابعًا: "فكر القائد عبد الله أوجلان منارة للكرد والشعوب المضطهدة التواقة للحرية، ونحن نكبر ونقوى ونؤمن به، فهو معلمنا الذي رسخ فينا الأخلاق والإنسانية وحب العيش المشترك".

وطالب كلو أبناء عموم كردستان وكل شخص يتلهف للحرية، بالاتحاد حتى يتمكنوا من نيل حقوقهم المسلوبة، ويحققوا حرية القائد عبد الله أوجلان، والوفاء له من خلال الكفاح ونشر فكره أكثر.

'بفكره حوّل سجن إمرالي إلى مدرسة للكفاح'

من جهته، أشار محمد زكي أوسي إلى أن سياسة الدولة التركية العدائية حيال القائد عبد الله أوجلان لا تزال مستمرة، وسط صمت دولي وإقليمي ومنظماتي، وقال: "تحاول تركيا، من خلال تشديد العزلة، استهداف فكر القائد الديمقراطي للنيل من إرادة الشعوب التي تعتبر القائد خلاصًا لها".

فيما قالت أمل علي "بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ساد العيش المشترك بين كافة المكونات بحرية وسلام وفق مبدأ الأمة الديمقراطية".

وأكدت سهيلة شمو أن العزلة المفروضة لن تفصلهم عن قائدهم، وقالت: "كل شعوب المنطقة مؤمنة بفكره ولن تخضع لسياسات الدول المتآمرة، فالقائد حوّل سجن إمرالي إلى مدرسة للفكر والكفاح وشعلة تنير درب الشعوب التواقة للحرية".

(م)

ANHA