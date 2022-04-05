مواطنون: PDK يتعاون مع أعداء الشعب الكردي ويشارك في المؤامرات مع تركيا

كشفت منظومة المجتمع الكردستاني عبر بيان في الـ 26 من آذار، عن إعداد الاحتلال التركي لهجوم على قوات الدفاع الشعبي، بمشاركة مباشرة من الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، وحذرت من مغبة انضمام الديمقراطي الكردستاني إلى هذا المخطط.

فيما أفادت وكالة فرات للأنباء، نقلاً عن مصادرها، الأحد الفائت، بتحضير جيش الاحتلال التركي لشن هجوم على منطقة كاني ماسي في باشور (جنوب كردستان)، بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، عبر مرتزقة "الزيرفاني" وهي وحدات خاصة تابعة له، ومرتزقة روج الذين باتوا يتمركزون في قاعدة "بنه سالاو"، عقب تشكيل فريق لتحديد المواقع عبر النظام العالمي (GPS) وفريق آخر بقيادة أحد المسؤولين من عناصر الاستخبارات التركية.

يصف المواطنون في المنطقة تحركات الديمقراطي الكردستاني بالمعادية للكرد، وطالبوه بالابتعاد عن مخطط الاحتلال التركي، وتغليب مصالح الشعب الكردي لا خيانته.

PDK' يخلق الشرخ بين الكرد ويساعد المحتل في القضاء هويتنا'

رأى المواطن عبد العزيز حسين أن تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) مع دولة الاحتلال التركي والتخطيط لمهاجمة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في جبال كردستان، ليس بالجديد، وقال: "هذا الحزب يتعاون مع أعداء الشعب الكردي ويعمل مع تركيا ضد أبناء شعبه. يفضل أجنداته ومصالحه على شعبه، ويشارك في المؤامرات التي تخططها تركيا".

وحذّر حسين من تداعيات خطيرة على القضية الكردية إذا واصل الحزب الديمقراطي الكردستاني تواطؤه مع دولة الاحتلال التركي، وقال: "سيكون سبباً في انهيار قضيتنا وخلق الشرخ بين الشعب الكردي، ومساعدة المحتلين في القضاء على هويتنا ولغتنا وثقافتنا".

مؤكداً أن المستفيد من هذه الهجمات هم أعداء الشعب الكردي، وأن هذه المخططات هي لتدمير ترابط أبناء الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، مطالباً الحزب الديمقراطي الكردستاني بالابتعاد عن مخططات دولة الاحتلال التركي.

'الكريلا هي التي تحمينا والهجمات ضدها لن تحقق شيئاً"'

من جانبها، لفتت المواطنة نجمة خليل الانتباه إلى الفكر الذي تمثله حكومة جنوب كردستان التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "إن النظام المتبع من قبل حكومة إقليم كردستان هو نظام حكم رأسمالي، على عكس فكر القائد أوجلان المبني على أساس ديمقراطي، لذا تفضّل هذه الحكومة مصلحتها دائماً على مصلحة شعبها".

ومضت في حديثها قائلة: "على الرغم من هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب تركيا على قوات الكريلا، إلا أنها لم تستطع تحقيق أي شيء، فهذه القوات (الكريلا) هي الوحيدة التي تحمينا وتعمل من أجل شعبها".

من جهته، اعتبر المواطن حميد شيخموس معمي وقوف الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب دولة الاحتلال التركي خيانةً للقضية والشعب الكردي، وقال "إن تاريخ الشعب الكردي مليء بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحقهم، وإلى اليوم نرى كيف أنه يستهدف ويرتكب المزيد من المجازر والجرائم بحق هذا الشعب وغيره، فعدو الآباء والأجداد، لن يصبح صديقاً للأبناء".

دعا معمي خلال حديثه، الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الابتعاد عما تخطط له دولة الاحتلال التركي ضد قوات الدفاع الشعبي، والعدول عن مساندتها، مؤكداً أن المشاركة في هذه الحرب ستجلب الويلات للشعب الكردي.

(أم)

ANHA