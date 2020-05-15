مواطنون: نقاشات الوحدة الكردية ستكون أفضل إذا انضمت إليها كل الأحزاب

توحيد الجهود ووحدة الصف الكردي من أهم المبادئ التي ارتكزت عليها مبادرات التقارب التي أطلقها المؤتمر الوطني الكردستاني، إضافة إلى مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والتي تهدف للتصدي لجميع الانتهاكات والاحتلالات التي تحاك ضد الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان.

ومنذ إعلان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن مبادرته في الـ 28 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر2019, شهدت مفاوضات مباشرة قبل عدة أيام بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني.

ويطالب الشارع الكردي في روج آفا بشكل مستمر بالوحدة الكردية, وانسحاب المجلس الوطني الكردي من الائتلاف السوري, الذي كان سبباً أساسياً في احتلال عفرين, سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض, وتشريد أهالي تلك المناطق, بالتزامن مع مشاركة كافة الأحزاب السياسية الكردية ووضع الأجندات الحزبية جانباً.

المحادثات التي تجري بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، يراها كثيرون ناقصة، حيث أنهم يشددون على ضرورة انضمام كافة الأحزاب إلى هذه الاجتماعات.

رصدت كاميرا وكالة أنباء "هاوار ANHA" آراء أهالي مدينة الحسكة بخصوص الوحدة الكردية المرتقبة, وماذا يتطلب من الأحزاب الكردية عمله خلال هذه المرحلة الراهنة والحساسة.

مطالبات بضرورة مشاركة كافة الأحزاب

طالب المواطن عزالدين خلف، الأحزاب الكردية تجنب الخلافات، والتقرب من خطوات الوحدة الكردية أكثر, من أجل الاعتراف الرسمي بالكرد.

وعبّر خلف، عن سعادته بهذه الخطوات التي تنفذ من أجل الوحدة الكردية, وتابع "بوحدة صفوفنا سنكون أقوياء أكثر".

وتابع " يجب أن لا يكون الحوار محصوراً بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي, فمن الضروري مشاركة كافة الأحزاب الكردية في سوريا في هذه المبادرة من أجل الحصول على نتائج إيجابية أكثر تصب في خدمة القضية الكردية".

ومن جانبه شدد المواطن، عبد المجيد محمد صالح، على ضرورة مشاركة كافة الأحزاب في الاجتماعات التي تعقد، وتابع "نحن نريد وحدة الشعب الكردي, وأن نكون يداً بيد ضد هجمات أردوغان الغاشمة على كردستان, فمن الضروري أن يتم الاجتماع بين كافة الأطراف السياسية، وألا تبقى محصورة بين طرفين فقط".

ترحيب وتأكيد على تجنب المشاكل القديمة

فيما وصفت، زبيدة محمود، مبادرة وحدة الصف الكردي بـ "الجيدة" في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها المنطقة, وأضاف "جاءت من أجل مصلحتنا لننال حقوقنا, فكل هذا العناء واستشهاد الآلاف من أبنائنا كانت من أجل الوحدة الكردية وكردستان موحدة".

ورأى محمد حسن، أن الوقت الحالي من أهم الأوقات لتحقيق الوحدة الكردية المرتقبة، نظراً لما تمر به كافة أجزاء كردستان، وكثرة المبادرات المطالبة بالوحدة.

وأضاف حسن، "الآن هو وقت وحدة صف الأحزاب الكردية, فالواجب على أحزابنا وسياستنا تجنب جميع المشاكل القديمة, ونهاية كل مشكلة تكون الصلح, وكل هذه المبادرات تصب في مصلحة الشعب الكردي, وإلا سيكون الشعب الكردي في وضع حرج أكثر من ذي قبل".

(هـ ن)

ANHA