مواطنون: منتدى KNK- ROJAVA مهم جداً للحفاظ على مكتسباتنا

ويعقد اليوم المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا، منتدى حواري، تحت شعار (بالوحدة القومية ندحر الاحتلال، ونسد الطريق أمام الاقتتال الداخلي) حول مخاطر هجمات دولة الاحتلال التركي، وضرورة توحيد الصف الكردي في وجهها.

وأعرب مواطنو ناحية الدرباسية ومدينة كوباني، عن آمال كبيرة يمكن أن يحققها المنتدى الذي ينعقد في مدينة قامشلو التابعة لمقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة.

وعدّ المواطن محمد صالح محي من ناحية الدرباسية عقد المنتدى الحواري في هذا الوقت "خطوة جيدة بالنسبة لشعوب شمال وشرق سوريا"، وعزا ذلك إلى "كون المنطقة تمر بمرحلة حساسة جداً، فالهجمات التركية من جهة ومحاولة خلق فتنة واقتتال بين مكونات المنطقة من جهة أخرى".

ورأى أنه من الأجدى لجميع المشاركين في المنتدى السعي بكل إمكانياتهم إلى إنجاحه لسد الطريق أمام مخططات الأعداء، وتابع مضيفاً: "ونحن نعيش على هذا الأمل".

الكرد بأشد الحاجة للحوار

وحول كيفية تقرب الأحزاب والتنظيمات من المنتدى الحواري قال محي: "عليهم أن يضعوا في حسبانهم أن مصلحة الشعب الكردي فوق كل شيء، وذلك لإفشال مخططات الأعداء كون الشعب الكردي في هذه المرحلة بأشد الحاجة لمثل هذا الحوار"، مناشداً إياهم بالعمل جاهدين لإنجاح المنتدى والعمل وفق مصلحة الشعب الكردي.

تحقيق الحلم الكردي المنتظر

فيما طالب المواطن خليل أوسي من أهالي مدينة كوباني من الأطراف الكردية المختلفة الاجتماع معاً في هذا المنتدى وتحقيق حلم الشعب الكردي في الوحدة المنتظرة منذ قرون، وأضاف: "إذا لم يتفقوا في هذا المنتدى لن يتفقوا لقرن آخر".

ووجه رسالة للمشاركين قائلاً: "استغلوا هذه الفرصة التاريخية، وإلا سيحاسبكم التاريخ، وعندها لن تصلوا إلى نتيجة، أنصتوا لمطالب الشعب وأعلنوا وحدتكم، وطلبنا منكم هو ألا تعتمدوا على أحد بل اعتمدوا على أنفسكم".

الوقت وقت الوحدة

واتفقت مع خليل أوسي الشابة هبون محمد وهي أيضاً من أهالي مدينة كوباني بأن "الوقت وقت الوحدة"، ومضت تقول: "علينا أن نضع يدنا في يد بعض، يكفينا تشتتاً، فبالوحدة نستطيع الوقوف بوجه دولة الاحتلال التركي أو أي دولة أخرى تحاول احتلال أرضنا، وحان الوقت لتكون الوحدة الكردية سلاحنا في وجه أعدائنا".

وأضافت مستغربة من عدم توحيد الكرد صفوفهم إلى الآن، محذرة من الخطر المحدق بالكرد من كل حدب وصوب، وقالت: "علينا سد أي طريق يحاول فيه أعدائنا استغلالنا فيه، ونتمنى أن يتفقوا في المؤتمر القومي الكردستاني".

توحيد القرارات

ولم يبتعد المواطن فرحان ميرزو، من أهالي ناحية الدرباسية، في رأيه حول المنتدى عن رأي سابقيه، لكنه وجده "خطوة مباركة ومهمة جداً كونها محاولة لتوحيد قرارات وآراء الأحزاب والتنظيمات والكيانات السياسية والاتحادات الثقافية في شمال وشرق سوريا".

ومضى داعياً الأطراف المشاركة إلى تفهم حساسية المرحلة، وقال: "أتمنى من الجميع سماع بعضهم لإزالة العوائق والخلافات الداخلية فيما بينهم كخطوة من شأنها تعزيز العلاقات لتوحيد الصف الكردي تحضيراً للمرحلة القادمة".

الحفاظ على مكتسبات ثورة 19 تموز

ولفت ميرزو إلى أهمية هذا المنتدى قائلاً: "المنتدى له أهمية كبيرة في الحفاظ على مكتسبات ثورة 19 تموز والتي تحققت بفضل دماء الشهداء".

وأشاد بدور KNK في إتاحة الإمكانية والفرصة لعقد منتدى لجمع الأطراف الكردي في روج آفا، مضيفاً "ونحن نساند كل من يعمل لمصلحة القضية الكردية حتى وإن كانت مبادرات شخصيات وطنية".

وطالب فرحان ميرزو من المشاركين في المنتدى الحواري تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية بقوله "يتوجب تقديم تنازلات ووضع مصلحة الشعب والقضية الكردية فوق المصالح الشخصية والحزبية التي تشكل عائقاً وحاجزاً أمام توحيد الصف الكردي".

(كروب/ س ر)

ANHA