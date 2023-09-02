مواطنون: لن نرضخ لسياسات الأنظمة المهيمنة وسنستمر بنشر أفكار القائد عبد الله أوجلان

تناضل شعوب كردستان بمكوناتها المختلفة في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ضد النظام المهمين وفرضه لسياسات العزلة والتعذيب المشددة.

وفي هذا السياق، بيّن أهالي مدينة ديرك أن الأنظمة المهيمنة وسياسات العزلة التي تفرض على القائد عبد الله أوجلان، لن تستطيع قطع علاقة الشعوب بالقائد، وأن أفكاره تنتشر أكثر فأكثر كل يوم عبر معتنقي فلسفته.

المواطن عبد الجبار طي، أشار إلى أن: "القائد أوجلان عمل على الدوام من أجل خلاص الشعوب من سياسات الأنظمة الرأسمالية والمهيمنة في سبيل تحقيق السلام عبر تطبيق فلسفة الأمة الديمقراطية".

ولمجابهة هذه السياسات شدد عبد الجبار طي: "لن نتخلى عن قائدنا" ووصف فلسفته "أنها نفسٌ للشعوب لضمان الديمقراطية والحرية"، وتابع: "متمسكون ومؤمنون كشعوب بشعار (لا حياة بدون القائد)؛ لهذا السبب سنصعّد من نضالنا في سبيل تحقيق حريته الجسدية ولاءً لنضاله في سبيل حرية الشعوب".

ويتفق المواطن حمزة بشير مع آراء المواطن عبد الجابر، وأضاف بدوره: "فكر القائد عبد الله أوجلان هو السبيل الوحيد للقضاء على العبودية التي بنتها الدول الرأسمالية في شخصية المواطنين، لهذا السبب يجابَه فكر القائد بالعزلة والتعذيب وشن الهجمات على جميع الشعوب التي تقتدي به".

المواطنة صافية إبراهيم لفتت إلى ضرورة تصعيد النضال أمام جميع الهجمات وسياسات الحرب الخاصة التي تسير على الشعوب، وأكدت "لن نرضخ وسنبقى مستمرين بنشر أفكار القائد أوجلان أكثر فأكثر".

أما المواطن علي رمضان، فقد أوضح "أثبت القائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي قدرته على عيش حياة عظيمة حتى ضمن ظروف العزلة، وإبداء مقاومة منقطعة النظير"، وتابع "ولاءً لهذه المقاومة سنستمر بالنضال حتى تحقيق حريته الجسدية".

(كروب/آ)

ANHA