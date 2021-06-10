مواطنون: حبس مياه الفرات أحد أساليب التغيير الديمغرافي

تستمر الدولة التركية بشنّ حرب المياه ضد مكونات شمال وشرق سوريا عن طريق حبس مياه نهر الفرات منذ الـ 27 من كانون الثاني الماضي.

وفي عام 1987 أبرمت اتفاقية بين تركيا وسوريا والعراق، تنص على ضخ تركيا لمياه نهر الفرات إلى الأراضي السورية بكمية 500 متر مكعب في الثانية، منها 60 % من حصة العراق.

فيما تضخ دولة الاحتلال التركي، منذ أكثر من 4 أشهر، كمية 185 مترًا مكعبًا في الثانية، أي أقل من نصف الكمية المقرر ضخها للأراضي السورية.

ويثير حبس الفرات حفيظة شعب شمال وشرق سوريا، إذ يعتبرونه سياسة تجويع تفرضها دولة الاحتلال التركي عليهم، استكمالًا لسياسة التغيير الديمغرافي التي تتبعها في المناطق المحتلة.

وفي هذا الخصوص، جدد أهالي حي الأشرفية في مدينة حلب، استنكارهم لجرائم الاحتلال التركي ضد مكونات شمال وشرق سوريا بصفة مستمرة.

'حرب المياه خطر'

وقال المواطن عدنان جعفر إن الدولة التركية تشن حرب المياه ضد شعوب المنطقة، وهذا يشكل خطرًا على حياة الشعب مع انتشار وباء كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

واعتبر صمت المؤسسات والمنظمات الدولية حيال الجرائم التركية، شراكة وتأييد لها، وقال: "هذه ليست أخلاق إنسانية، فالملايين يعيشون على هذه المياه"، مؤكدًا أنها "لجأت إلى حرب المياه لتتمكن من خلالها القضاء على إرادة الشعوب وإبادتهم"، وشدد قائلًا "الدولة التركية الاحتلالية لا تستطيع محاربة هذا الشعب المقاوم".

أما المواطن محمد حبيب فتساءل مستثيراً الأمم المتحدة والعالم "لماذا تقطع تركيا المياه عن ملايين الشعوب، فهي تضع حياة الجميع في خطر، وتتسبب بأضرار في الزراعة وتزداد كل يوم الأمراض نتيجة انخفاض المياه".

تغيير ديموغرافي

فيما اعتبر المواطن حميد ناصري أن حبس المياه أحد أساليب التغيير الديموغرافي في المنطقة، وأشار إلى تداعيات الأمر، قائلاً: "حبس المياه يؤثر كثيراً على الأهالي وخاصةً الأطفال، ويؤثر على الزراعة حيث تضررت مساحة واسعة نتيجة حبس المياه، وانخفضت ساعات التغذية بالتيار الكهربائي أيضاً".

(س ر)

ANHA