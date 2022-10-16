مواطنون: دولة الاحتلال تنشر الأكاذيب للتغطية على هزائمها

تواصل وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي نشر الادعاءات والأكاذيب عبر الوسائل الإعلامية حول استشهاد مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، بهدف زرع الفتنة بين القوات العسكرية وشعب المنطقة.

'عمليات قواتنا ضد الاحتلال هي رسالة العودة'

في هذا الصدد، قال المواطن حميد ناصر إن "عمليات قوات تحرير عفرين وقوات سوريا الديمقراطية ضد الاحتلال التركي ومرتزقه في المناطق المحتلة تؤكد لنا أننا سنحرر مناطقنا وسنعود إليها ونخلص الأهالي من ظلم الاحتلال ومرتزقته الذين يرتكبون أبشع الجرائم بحقهم".

وأشار ناصر إلى أن ادعاءات دولة الاحتلال التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية هدفها زرع الفتنة بين شعب المنطقة والقوات العسكرية، مشدداً "لن نصدق هذه الادعاءات بأي شكل من الأشكال".

بفضل قواتنا سنحرر مناطقنا

من جانبه، قال المواطن رياض مراد إن ادعاءات وأكاذيب دولة الاحتلال التركي تندرج ضمن ألاعيب الحرب الخاصة ضد قوات سوريا الديمقراطية وشعب المنطقة.

وتابع "دولة الاحتلال التركي احتلت الأراضي السورية بذريعة حماية "أمنها القومي"، ودعمت المرتزقة؛ لنهب وسرقة وقتل الشعب السوري، وإعادة أطماعها العثمانية.

وأكد رياض مراد أن "عمليات قوات سوريا الديمقراطية وقوات تحرير عفرين ضد الاحتلال التركي تأتي في إطار الدفاع المشروع، وأن أهالي عفرين سيعودون إلى مناطقهم بفضل تلك القوات".

ينشر الأكاذيب للتغطية على هزيمته

أما المواطن محمد حبيب، فعبّر عن مساندته لقوات تحرير عفرين وقوات سوريا الديمقراطية لمواجهة الاحتلال التركي، وقال: "الاحتلال ونتيجة تلقيه ضربات قوية على يد قواتنا ينشر هذه الادعاءات للتغطية على هزيمته أمام الرأي العام".

وشدد "سنقف إلى جانب قواتنا في التصدي لهجمات الاحتلال وسندافع عن أرضنا وقواتنا العسكرية هي إرادتنا وكرامتنا، ولن ننخدع بأكاذيب دولة الاحتلال التركي".

(ف)

ANHA