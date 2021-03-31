مواطنون: المكالمة الهاتفية لا تكفي ويجب على المحامين الالتقاء بالقائد

وجرت المحادثة الهاتفية مع القائد عبد الله أوجلان، في الـ 26 من شهر آذار الجاري، وذلك بعد عام من التنديد، ولكن الخطاب لم يستمر سوى بضع دقائق، حيث تم قطعه، مما أثار غضب الكردستانيين المؤمنين بفكر القائد عبد الله أوجلان.

وتستمر ردود الفعل الشعبية المطالبة بالكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان والرافضة للمراوغات التركية بفرض العزلة عليه وآخرها كان عبر المكالمة الهاتفية القصيرة مع شقيقه، حيث اعتبر مواطنون من ناحية تربه سبيه أنها خدعة تركية لامتصاص الغضب الشعبي وخروج الأهداف الشعبية من جوهرها وهي تحرير القائد عبد الله أوجلان.

محمد زكي مصطو أشار إلى أن الفعاليات التي خرجت في جميع أنحاء العالم خلال الفترات الأخيرة وضعت الدولة التركية تحت الضغط الشعبي، لذا حاولت امتصاص الغضب الشعبي حيال صحة القائد أوجلان من خلال المكالمة القصيرة، وهي لن تستطع من خلال هذه المكالمة خداع الشعب الكردستاني".

كما نوّه محمد زكي إلى أن الاحتلال التركي يحاول إخراج قضية القائد من مضمونها الوطني والدفع بها نحو مضمون عائلي، وهي تدرك جيدًا أن القائد أوجلان يمثل تطلعات الشعب الكردي ولن يقبل الشعب إلا بحريته.

وبدوره بيّن مصطفى خلف أن الشعب الكردي واضح في مطلبه وهو حرية القائد عبد الله أوجلان، وأن مكالمة هاتفية غير مقبولة لدى الشعب الكردي، بل يجب لقاء محاميي القائد به وإيصال آرائه إلى الشعب، وأن الاحتلال التركي يحاول المراوغة والخداع حيال المطالب الجماهيرية.

بينما وصف الحاج غربي المكالمة مع القائد بالإبرة المخدرة للشعب، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل وكذلك "طالب الشعب الكردي بتصعيد النضال والاستمرار في الفعاليات للضغط على تركيا التي تحاول وبكافة الأشكال النيل من الشعب الكردي".

(م ح)

ANHA