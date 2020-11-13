مواطنون: الحزب الديمقراطي الكردستاني مأجور لتركيا

تتزايد ردود فعل أهالي شمال وشرق سوريا الرافضة للسياسات التي يتّبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وخاصة بعد حشد قواته في منطقتي غاري ومتينا حيث مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، منذ منتصف تشرين الأول.

وعبّر مواطنون عن سخطهم من سياسة الديمقراطي الكردستاني، ودعوا إلى تجنب الصراعات الداخلية والانجرار خلف سياسات الدولة التركية.

المواطن محمد زكي مصطفى من أهالي ناحية كركي لكي قال: "نأمل من الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم الانجرار إلى مستنقع السياسات التركية التي تهدف إلى محو وجود الشعب الكردي".

بينما طالب المواطن حسين حاجو أسر المنخرطين فيما يسمى بـ"بيشمركة روج" بتحذير أبنائهم ومنعهم من المشاركة في اقتتال كردي- كردي.

وأضاف قائلًا: "قوات الكريلا هي حامية الشعب الكردي، لذلك على قوات PDK الرجوع إلى الوراء والابتعاد عن إحداث قتال بين الإخوة الكرد".

ونقد حاجو السياسة التي يتّبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان ورأى أن الحزب "مأجور لدى تركيا ويفتقد للإرادة، فتركيا هي عدوة للكرد، لذلك علينا أن نكمل بعضنا البعض ونتحد وألا نتقاتل".

والمواطن أكرم حسو كان له الرأي نفسه، حيث قال "على الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم الرضوخ للمصالح التركية والعمل لخدمة مصالح الشعب الكردي وحماية حقوقه، فالقتال الكردي- الكردي سيمحو وجود الكرد ويقوي تركيا فقط، لذلك على PDK تجنب افتعال اقتتال كردي داخلي ولاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها".

(م ح)

ANHA