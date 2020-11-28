مواطنون: الاتفاق ضد شنكال استهداف لروج آفا

في الـ 9 من تشرين، وبالتزامن مع الذكرى الـ 21 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، اتفقت الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني، برعاية أممية، على إخضاع شنكال.

ويرفض الإيزيديون والكرد بشكل عام الاتفاق، ويعدّونه تمهيدًا للفرمان الـ 74 بحق الإيزيديين، وخاصة عقب إرسال نحو 10 آلاف جندي عراقي إلى حدود قضاء شنكال.

زندان حسو مواطنة من مدينة الدرباسية، قالت:" ما تقوم به حكومة العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني في شنكال يهدف إلى ضرب نظام الإدارة الذاتية الذي بناه الشعب في شنكال، بعد أن تركهم الديمقراطي الكردستاني لقمة سائغة لداعش".

وعدّت زندان الاتفاق ضد شنكال بأنه " تمهيد لضرب الإدارة الذاتية في روج آفا".

وتابعت "نحن في شمال وشرق سوريا موقفنا واضح من هذه الهجمات، ولا نقبل بهذا الأمر، وسنناضل حتى يعدلوا عن قرارهم".

وأشار المواطن إدريس حسين إلى ضلوع أنقرة في التآمر على شنكال"، فبعد زيارة نجيرفان برزاني إلى تركيا جاء بمخطط جديد بحق شعب شنكال، الذي نظم نفسه، وضحى بمئات الشهداء في سبيل تحرير شنكال من داعش"، مضيفًا "يريدون كسر إدارة شعب شنكال".

المواطن سليمان حاج علي لفت إلى وجود "مخططات جديدة تهدف إلى تصفية الشعب الكردي"، وتابع: " يحاولون ارتكاب الفرمان الـ 74، ولكن بشكل آخر، عبر إدخال قوات عسكرية دون أخذ رأي شعب شنكال بعين الاعتبار".

وطالب حاج علي الشعب الكردي في أجزاء كردستان وفي أوروبا وكل من يحمل ذرة من الوطنية بالوقوف في وجه هذه المخططات.

نعمان عربو، أشار إلى التداعيات المحتملة للاتفاق المبرم ضد شنكال وتأثيراتها على روج آفا "ما يحصل الآن في شنكال سوف يحصل في روج آفا كونهم يستهدفون نظام الإدارة الذاتية".

(م)

ANHA