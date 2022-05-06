مواطنون: العقد الاجتماعي ضمان لحقوقنا السياسية والثقافية والاجتماعية

تعمل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا على صياغة عقد اجتماعي، بهدف تحديد شكل ونظام الإدارة في المنطقة، أهدافها وطبيعة عملها في المنطقة وخارجها، وتحديد واجبات وحقوق كل مكون أو فرد يعيش في المنطقة، لتكون بمثابة دستور.

وللخروج بصياغة نهائية للعقد قبل المصادقة عليه، تستمر اللجنة الموسعة لصياغة العقد باجتماعاتها مع شرائح المجتمع المختلفة، والتي بدأت عقب الانتهاء من صياغة المسوّدة في الـ 12 من شباط / فبراير العام الجاري.

وتتناول الاجتماعات التي يشارك فيها المئات من الرؤساء المشتركين للمجالس والكومينات في مدن ونواحي مقاطعات شمال وشرق سوريا، وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية، مناقشة مسوّدة العقد المؤلفة من 99 بنداً، واستقبال آراء ومقترحات شرائح المجتمع لدراستها وإضافتها إلى مسوّدة العقد قبل تقديم صياغتها النهائية للمصادقة أمام المجلس العام في الإدارة الذاتية.

وفي استطلاع رأي لوكالتنا، لبعض المطلعين على مضمون العقد خلال الاجتماعات، حول أهميته، ومدى ضمانه لحقوق المكونات في شمال وشرق سوريا، قال المواطن مسعود درباس أن بنود مسوّدة العقد الاجتماعي تضمن الحقوق السياسية والثقافية لكل فرد يعيش في المنطقة، وتتيح لهم الحرية والديمقراطية.

وأضاف مسعود درباس "هناك نقطة نود التركيز عليها، وعقّبنا عليها في الاجتماع، وهي أن تكون لروج آفا خصوصية؛ لأن هذا الاسم يعني لنا الكثير، ولأن ثورة روج آفا حققت الكثير من الانتصارات والإنجازات، ولأن ثورة شمال وشرق سوريا بدأت منها".

أما المواطنة عدلة مسطو، فقالت: "هناك العديد من البنود تؤكد حقوق المرأة وتحقق العدل والمساواة لها، وتضمن حقوقها في الكثير من المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية".

ويتفق المواطن علي محمود مع سابقيه على أن مسوّدة العقد، تضمن حقوق المكونات في شمال وشرق سوريا، وتضمن للفرد حرية ممارسة ثقافته، وقال "إن بنود العقد تضمن حق الحرية لكل فرد، لا سيما بما يخص ثقافته، فيتيح التعلم باللغة الأم، ويعطي أهمية للثقافات".

وتعتبر صياغة العقد الاجتماعي إحدى أهم المخرجات التي خرج بها مجلس سوريا الديمقراطية في مؤتمره الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي عقد في الـ 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعد أن انتهى من ورشاته الحوارية واجتماعاته الموسعة في الداخل والخارج، مع ممثلين عن القوى والأحزاب السياسية، وشخصيات مستقلة، وشيوخ ووجهاء العشائر.

وتنفيذاً لمخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، قرر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إعادة صياغة العقد الاجتماعي، وشكل المجلس لجنة مصغرة مؤلفة من 30 شخصاً، في اجتماعه الذي عقد في الـ 15 من تموز/ يوليو العام الفائت، لإعادة صياغته ومناقشته ضمن لجنة موسعة مؤلفة من 158 عضواً وعضوة، دخل فيما بعد مرحلته الثالثة التي تشمل طرحه على أكبر عدد ممكن من أهالي شمال وشرق سوريا.

ANHA