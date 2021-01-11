مواطنون: أفكار أوجلان هي الحل الوحيد لأزمات الشرق الأوسط

21 عامًا مضت على أسر القائد عبد الله أوجلان، الذي أُسر في 15 شباط عام 1999 بمؤامرة دولية، فيما تواصل السلطات التركية تشديد العزلة عليه في سجن إمرالي، في حين تتصاعد ردود الفعل المناهضة للعزلة والمطالبة بحربته، وفك العزلة المفروضة عليه من قبل النظام التركي.

وفي هذا السياق، يؤكد أبناء الشعب الكردي في روج آفا أن الهدف من هذه المؤامرة هو القضاء على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تدعو إلى الحرية لكافة شعوب الشرق الأوسط

المواطنة سهام محمد علي قالت بهذا الصدد: "نحلم برؤية القائد عبد الله أوجلان حرًّا طليقًا بين شعبه، الشعب الكردي شعب يريد السلام والأمن والأمان، لأننا نتعرض لانتهاكات من قبل تركيا بشكل مستمر".

وأضافت أن تركيا تعلم جيدًا أن اعتقال القائد عبد الله أوجلان "لن يمنعنا من السير على فكره وفلسفته بل يزيدنا إصرارًا وإرادة".

وبدوره قال المواطن حسن شيخ داود إن المؤامرة التي حيكت عام 1999 ضد القائد عبد الله أوجلان كان الهدف منها القضاء على الشعب الكردي، لأن الدول الحاكمة لا تقبل الديمقراطية والحرية، التي تعد السمة الرئيسة لفكر القائد عبد الله أوجلان".

واختتم داود حديثه بالقول:" من أجل حريه القائد وتحريره يجب على الشعب الكردي الصمود والمقاومة، من أجل تحقيق مكتسبات ومطالب الشعب الكردي في

أجزاء كردستان الأربعة".

فيما رأى المواطن عماد برو في فكر وفلسفة القائد أوجلان الحل لأزمات الشرق الأوسط، الأمر الذي لا ترغب به الدول الرأسمالية، لأن ذلك يتعارض مع مصالحها.

وبيّن برو أن الهدف من العزلة المتواصلة على القائد عبد الله أوجلان هو منع نشر فكره في العالم، وقال:" الشعب الكردي استطاع أن ينشر هذا الفكر والفلسفة في جميع أنحاء العالم، وثورة روج آفا خير مثال على ذلك، حيث شارك فيها جميع المكونات من عرب وكرد وسريان ".

(أح/ك)

ANHA