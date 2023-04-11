مواطنون: أفكار القائد أوجلان لا تخص الشعب الكردي فقط بل جميع الشعوب المضطهدة

يدرك أهالي مناطق شمال وشرق سوريا أهمية فلسفة القائد عبد الله أوجلان فيما توصلت إليه مكونات المنطقة، وبشكل خاص فيما يتعلق بحالة التعايش المشترك في ظل الإدارة الذاتية ونهج الأمة الديمقراطية. وعليه فقد أدان أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو استمرار العزلة على القائد عبدالله أوجلان، مؤكدين أن أفكار القائد أوجلان لا تخص الشعب الكردي فقط بل جميع الشعوب المضطهدة.

المواطن راشد الغنام من أهالي ناحية تل حميس، قال إن القائد عبدلله أوجلان يخوض نضالاً من أجل السلام منذ 40عاماً: "العزلة المشددة التي تفرض على القائد عبدلله أوجلان هي أكبر ظلم، فلكل سجين الحق في مقابلة محامية وعائلته، ولكن للأسف هذا الحق ليس موجوداً لدى الدولة التركية، حيث تشدد العزلة عليه وتزداد سوءاً بمرور الوقت، ونحن نعتبر هذا العمل ظلماً لأنه يتم اليوم عزل قائد الشعب الكردي وقائد الشرق الأوسط والإنسانية جميعا بين أربع جدران"

ولفت المواطن راشد الغنام إلى أن تركيا عندما تعزل القائد عبدلله أوجلان عن شعبة وتفرض علية قيود مشددة فهي تهدف من هذا الأجراء كسر أرادة الشعب الكردي، وهي عولت على هذا الأمر كثيراً منذ اليوم الأول من اعتقاله ظناً منها أنها عندما تعتقل القادة الكرد كما في السابق فإنها ستقضي على آمال الشعب الكردي، لكنها لم تدرك أن القائد عبدلله أوجلان لا يشبه القادة الكرد الذين سبقوه، فأفكاره وتطلعاته ورؤاه تختلف، فهي لا تخص الشعب الكردي بل جميع الشعوب التي تعاني من الظلم والاستبداد.

المواطنة عفر عباس من أهالي ناحية تل حميس قالت حول الموضوع: "بعد انتهاج فكر وفلسفة القائد عبدلله أوجلان أصبح للمرأة الدور الأكبر في المشاركة بجميع المجالات العسكرية والمدنية، والتخلص من الذهنية الذكورية السلطوية التي عانت منها".

وأضافت: لولا هذه الفكر لكانت حياتنا تزداد صعوبة ومعاناة. نحن النساء العربيات كنا نحلم بأن نكون ولو جزء بسيطاً في المجتمع، وكنا نعاني من الظلم الذي كان يحيط بنا من قبل الذهنية الذكورية، ولكن بعد أن سلكنا طريق القائد الأممي، بدأنا نشعر بأننا عنصر أساسي في بناء المجتمع"

فيما ناشد المواطن صايل جاسم من أهالي ناحية تل حميس "جميع منظمات حقوق الأنسان العالمية بالقيام بواجبها الإنساني تجاه القائد عبدلله أوجلان، والضغط على دولة الاحتلال التركي لفك العزلة المفروضة وتحرير القائد جسدياً"

(م/ح/ك)

ANHA