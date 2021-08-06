مواطنون يرون في استمرار العزلة المطلقة على القائد أوجلان محاولة لتسهيل إبادة الكرد

يتعرض القائد عبد الله أوجلان منذ عام 1999، بعد اختطافه بمؤامرة الدولية، لعزلة في سجن إمرالي من قبل الدولة التركية، وعلى الرغم من كل هذا، يستمر القائد أوجلان في طرح مشاريع الحل للكثير من القضايا السياسية والاجتماعية العالقة.

مواطنون من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب ذكروا أن القائد أوجلان موجود بأفكاره بينهم وأن أسره كان لإبادة الكرد.

'فكر القائد منتشر بين الشعوب'

المواطنة نادية شيخموس قالت "منذ 22 عاماً والقائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي يتعرض لكافة الانتهاكات بحقه من قبل السلطات التركية داخل السجن، لكن على الرغم من كل ذلك فإنه يناضل من أجل شعبه".

ونوّهت نادية إلى أن القائد أوجلان معتقل جسدياً داخل سجن إمرالي، لكن فكره وفلسفته منتشرة بين شعوب المنطقة، واضافت "جميع الانتصارات التي حققناها كانت بفضل فكر وفلسفة القائد".

'سنستمر في نشر الفكر الحر'

وعاهدت نادية القائد أوجلان بالسير على نهجه وفكره والاستمرار في نشر الفكر الحر بين جميع شعوب المنطقة.

أما المواطن حسن طعو، فقال إن المؤامرة الدولية التي قامت بها دول إقليمية، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، بحق القائد عبد الله أوجلان، أرادت من خلالها منع وصول أفكاره إلى الشعب، لكن لم تحقق أهدافها، لأن بهذا الفكر ينظم ملايين الأشخاص أنفسهم".

'يخافون من فكره'

واستنكر المواطن محمد العزلة المشددة على القائد أوجلان، والممارسات التي تقوم بها الدولة التركية بحقه في سجن إمرالي.

وأوضح علي أنهم فرضوا العزلة عليه لأنهم يخافون من فكره ومشاريع الحل التي يطرحها، والجميع يعلم أن القائد يستطيع وضع الحلول لجميع الأزمات في الشرق الأوسط.

'أسروا القائد لإبادة الكرد'

وأشار علي إلى أن الدولة التركية تحارب الشعب الكردي، منذ أسر القائد أوجلان، لإبادتهم وضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه.

وقال "اعتقال القائد كان لإبادة الكرد".

ANHA