وأثارت التهديدات التركية على مناطق شمال وشرق واستهدافها لمدينة كوباني مرتين في غضون 4 أيام، حفيظة الأهالي في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، إذ استنكر أهالي حي الأشرفية بمدينة حلب وشبيبة ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة، هذين الهجومين والتهديدات.

وقال المواطن فتحي محمد من أهالي حي الشيخ مقصود: "على شعوب المنطقة أن يعودوا إلى الماضي ولو قليلاً حتى يعلموا ما هي حقيقة تركيا، وكيف أصبحت دولة، وعلى حساب من، وكيف أنها احتلت البلاد العربية مدة 400 عام".

وأضاف محمد إن تركيا دولة عدوانية وهمجية، وهذا ما يثبته تاريخها وأفعالها، سواء في سوريا أو في دول أخرى أو حتى في الداخل التركي، مؤكداً أن إرادة الشعوب ستنتصر في النهاية، كما دعا أبناء المنطقة إلى ضرورة التكاتف لحماية أرضهم من الاحتلال التركي والوقوف في وجه هجماته على المنطقة.

لن نقبل تهديدات الاحتلال التركي

ومن جانبها أعربت المواطنة نبيهة حنان عن رفضها لتهديدات الاحتلال التركي قائلة: "لن نقبل تهديدات الاحتلال التركي على مناطقنا واحتلال أرضنا، فنحن الشعب السوري سنقف أمام الهجمات بهدف حماية مناطقنا من الاحتلال".

على حكومة دمشق أن تتخذ موقفاً ضد التهديدات التركية ضد سيادتها

وبدوره، لفت المواطن دلوفان حمو الانتباه إلى أن الدول الرأسمالية تقتل الشعوب من أجل مصالحها في الشرق الأوسط، وقال: "لقد رأينا ما حصل في عفرين من مجازر وقتل وسرقة وتعدٍّ على النساء، دون أن يتحرك أحد أو يدلي بتصريح عن هذه الجرائم، واليوم تهدد تركيا من جديد باحتلال أراضي سوريا"، وزاد قائلاً: "على حكومة دمشق المحافظة على سيادتها وأرضها وأن تكون صاحبة موقف تجاه تهديدات دولة الاحتلال التركي".

تربه سبيه

فيما بيّن الشاب رعد السعران، من أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو أن تركيا تحاول الانتقام من مدينة كوباني التي كانت رمزاً للمقاومة وتكاتف الشعوب وبداية لهزيمة مرتزقة داعش؛ لذا تقوم تركيا بقصفها.

وشدد السعران على ضرورة "تحمّل حكومة دمشق وجامعة الدول العربية مسؤولية حماية السيادة السورية والتدخل الفوري لوقف الاحتلال العثماني الجديد المتمثل بأطماع أردوغان التاريخية في المنطقة".

ومن جهته أكد الشاب عمر الحبيب "أن تركيا لا تملك أي حق بانتهاكاتها واغتصابها للأراضي السورية، فهي دولة احتلال وعلى الجامعة العربية ردعها عن انتهاك سيادة دولة أخرى وعلى حكومة دمشق تحمل مسؤوليتها تجاه السيادة السورية".

الاحتلال التركي يحاول ضرب وحدة المكونات

وأشارت الشابة إيناس الحسين إلى "أن وحدة الكرد والعرب حققت إنجازات كبيرة واستطاعت حماية وحدة سوريا فيما يحاول الاحتلال التركي اليوم ضرب هذه الوحدة واحتلال المزيد من الأراضي السورية".

تركيا استغلت الصمت العربي والدولي لاحتلال المزيد من الأراضي السورية

كما أكد عبد الرحمن طلال الحوار، أنهم كشبيبة يستنكرون التدخلات التركية ويقفون معاً كرداَ وعرباَ يداً واحدة ضد أي احتلال للأراضي السورية، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال التركي استغلت الأزمة السورية والصمت العربي والدولي لاحتلال المزيد من الأراضي السورية.

(كروب/م)

ANHA