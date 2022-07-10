مواطنون يدعون الجميع للتحول إلى مقاتلين وتحويل كامل المناطق لجبهة في وجه تركيا

يوماً بعد يوم تزداد تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على شمال وشرق سوريا، مؤكدة من خلالها، مضيها قدماً لتحقيق مساعيها الاحتلالية في الأراضي السورية.

بالمقابل، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 6 من تموز/يوليو الجاري، حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا، قالت انها "لمجابهة أي عدوان محتمل على المنطقة، عبر تكريس جميع إمكانيتها في خدمة الدفاع عن المنطقة وسكانها".

بدورهم، شدد أهالي ناحية تل تمر الواقعة على خطوط التماس مع دولة الاحتلال التركي على ضرورة الوقوف في وجه دولة الاحتلال بكل السبل.

محمود محمد أحد مهجري مدينة سري كانيه المحتلة والقاطن في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، قائل من جهته "كما يعلم الجميع دولة الاحتلال التركي هي دولة فاشية وتستخدم مرتزقتها بأسمائهم المختلفة لإبادة شعوب المنطقة تحت حجة حماية حدودها وأمنها القومي".

متسائلا "نتساءل أين هي حدودها وإلى اين تمتد، كما نتساءل بالمقابل أين هي القوات الضامنة المتواجدة في المنطقة ولماذا تبقى صامتة حيال هذه التهديدات والهجمات".

وأكد على استمرار شعوب شمال وشرق سوريا في مساندة قوات سوريا الديمقراطية "نساند قواتنا العسكرية، ولن نتخلى عن أرضنا، فنحن هجرنا مسبقاً من مدينتنا بشكلً قسري، أما اليوم فلن نتخلى عن هذه الأرض وسنبقى هنا كونها باتت مرحلة الوجود واللاوجود".

وخاطب محمد شعوب المنطقة، لافتا لما يتوجب فعله، قائلاً: "يتوجب على شعوب المنطقة أن تنظم نفسها وفق المرحلة الراهنة وحساسيتها، وأن يرى الجميع نفسه كمقاتل وأن يضع جميع إمكانياته في خدمة المرحلة، وأن يساند المقاتلين بجميع الأساليب".

ونوه لضرورة الاعتماد على الذات دون الاعتماد على أطراف خارجية لحماية المنطقة "حتى تحقيق النصر علينا عدم الاعتماد على أحد على العكس، علينا ان نعول على قواتنا وأن نعتمد على أنفسنا لحماية المنطقة ومكتسباتها وعدم السماح بتكرار سيناريو عفرين وسري كانيه وتل أبيض".

وأشارت المواطنة جنار صالح من سكان ناحية تل تمر إلى عدم توقف تهديدات وهجمات دولة الاحتلال، قائلةً: "منذ قرابة الثلاثة أعوام ونحن نقاوم هذه الهجمات والتهديدات بشكلً مستمر ولليوم الراهن، كما اننا لا نستطيع أن نفصل بين منطقتنا وباقي مناطق شمال وشرق سوريا. الهجمات على تل تمر تستهدف جميع المناطق".

وأكدت على مواصلة أهالي المنطقة المقاومة والصمود "مهما تطلب الامر سنبقى صامدين في مدينتنا، وما يتوجب علينا وعلى شعوب المنطقة هو عدم الانجرار وراء الحرب الخاصة التي تعمد اليها دولة الاحتلال، لذلك يجب تجنب هكذا ألاعيب، ويتوجب على شعوب المنطقة أن ينظموا أنفسهم بشكلً كامل لمواجهة أي تهديدات على المنطقة".

وشددت على ضرورة تحول كل مواطن في شمال وشرق سوريا إلى مقاتل، ومساندة قواتهم العسكرية، وتحويل كل مدينة وكل منطقة في شمال وشرق سوريا إلى جبهة مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

كما وأكد المواطن أحمد حمو من سكان الناحية ذاتها، على وجوب الوقوف صفا واحد مع القوات العسكرية في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي، والوثوق بقدرتهم على دحر الهجمات التي تتعرض لها مناطقهم.

وقال: "قوات سوريا الديمقراطية هي التي نثق بها والتي تستطيع حماية المنطقة وشعوبها، لذلك يتوجب على الجميع أن يعلم حساسية المرحلة التي نمر بها، وعلى الجميع الانتفاض والدفاع عن المنطقة أينما كانوا وأن ينظموا أنفسهم حسب حالة الطوارئ المعلنة، والتحرك حسبها".

(أم)

ANHA