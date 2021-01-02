مواطنون يعتبرون اعتقال المناضلة ليلى كوفن استمراراً للمؤامرة الدولية

لاقى اعتقال المناضلة ليلى كوفن من قبل السلطات التركية بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 22 عاماً صدى واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. واعتبرت تلك الأوساط اعتقال ليلى كوفن استمراراً في سياسات الإبادة التي تنتهجها الدولة التركية بحق المناضلين والمعارضين لفاشية الدولة التركية.

ولفت مواطنون من ديرك إلى أن اعتقال ليلى كوفن يعبر عن ذهنية الدولة التركية القامة على الإنكار والإقصاء.

وقال صالح الصادق "إن الفاشية التركية تخاف من الساسة الكُرد ومقاومتهم وفكرهم الحر، واعتقال المناضلة ليلى كوفن دليل على ذلك، الهدف ليس اعتقالهم جسدياً إنما فكرياً وسياسياً"، وأضاف " اعتقال ليلى كوفن هو استمرار للمؤامرة التي طالت القائد عبد الله أوجلان".

وأوضح صادق بأن المناضلة ليلى كوفن مثال المرأة الحرة والمضحية، التي تقاوم الذهنية التركية الفاشية، وتناضل من أجل تحرير المرأة وتدافع عن حقوقها عن القيّم الإنسانية، وتابع: "لو دافعت عن الدكتاتوريات لما اعتقلها الفاشية التركية".

وشجب صمت الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان والمنظمات الدولية الذين يغضون النظر عن ممارسات دولة الاحتلال.

وطالب صادق" الشعب الكردي القيام بواجبه، والمقاومة بوجه الاحتلال التركي"، ودعا" جميع النساء في العالم والأدباء والمثقفين أن يدركوا إن الظلم والانتهاكات التي تمارسها تركيا ليس ضد قومية واحدة فقط بل ضد الإنسانية جمعاء".

وبدورها قالت راغدة خليل :"الدولة التركية تحاول من خلال اعتقال المناضلة ليلى كوفن القضاء على المرأة وإنهاء وجودها وسلب حقوقها وحريتها".

وأوضحت راغدة خليل أن الدولة التركية الفاشية ومن خلال اعتقالها ليلى كوفن تحاول قطع الطريق أمام نضالها وحراكها السياسي ، ونوهت: "لأن الدولة التركية تدرك جيداً أن نجاح الثورة يبدأ في شخص المرأة الحرة".

(م ح)

ANHA