مواطنون تعرض حيّهم للقصف الكيماوي يستنكرون مجزرة حلبجة

تعرضت مدينة حلبجة في باشور (جنوب كردستان) عام 1988، للهجمات بالأسلحة الكيماوية من قبل نظام البعث في العراق بقيادة صدام حسين، وفقد على إثرها أكثر من 5 آلاف مدني حياتهم، بينهم أطفال ونساء وكبار السن وأصيب الآلاف بجروح، فيما لا يزال أهالي حلبجة يعانون من إصاباتهم.

وبهذا الخصوص، استنكر أهالي حي الشيخ مقصود، الذين تعرضوا للقصف بالأسلحة الكيماوية من قبل المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا لعدة مرات في منتصف عام 2016، مجزرة حلبجة التي ارتكبها صدام حسين، بحق أهالي حلبجة في يوم الـ 16 آذار عام 1988.

إنهاء الكرد..

قال المواطن، نضال محمد "نحن الشعب الكردي لنا الحق في العيش على هذه الأرض، ولا أحد يستطيع إنهاءنا، جميع الدول تتآمر علينا لإنهاء وجودنا وخاصةً دولة الاحتلال التركي".

تابع محمد كان هدف مجزرة حلبجة التي ارتكبت من قبل النظام البعثي العراقي، إنهاء الكرد في المنطقة، وقال "بقي الكرد ورحل صدام حسين، وإن أسباب هذه المجزرة كانت سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الأحزاب الكردية التي لا تريد مصالح شعبها".

وأضاف محمد "منذ التاريخ وإلى اليوم، يتعرض الشعب الكردي للمجازر والإبادات وآخرها ما ارتكبتها دولة الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين وسري كانيه وكري سبي المحتلة".

'لن ننسى المجزرة'

أما المواطن أحمد علي فقال: "لن ننسى مجزرة حلبجة المؤلمة واستشهاد 5 آلاف من الأطفال والنساء وكبار السن نتيجة استهدافهم بالطائرات الحربية والكيماوي".

وناشد أحمد علي الشعب الكردي والأحزاب الكردية أن يكونوا يداً واحدة للوقوف أمام سياسات ومؤامرات العدو، وحماية أنفسهم من المجازر والإبادات.

'ارتكاب مجزرة سببها سياسة PDK'

كما استنكرت المواطنة، تولين عمر المجزرة التي ارتكبها النظام البعثي العراقي بحق الشعب الكردي في مدينة حلبجة وأكدت أنها كانت نتيجة سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) المعادية للكرد.

أضافت تولين "يعاني جرحى المجزرة في حلبجة من الأمراض نتيجة تعرضهم للكيماوي حتى اليوم، دون أن يقدم أي أحد المساعدة لهم، فحكومة جنوب كردستان لم تقدم المساعدة لأهالي حلبجة، وهذا خير دليل على أنها تمارس سياسة عدو الشعب الكردي".

(ف)

ANHA