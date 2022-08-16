مواطنون طالهم القصف: لن ترعبنا قذائفهم وسلاحنا هو المقاومة

تتعرض قرى مقاطعة الشهباء، وناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين، للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يومياً، مستهدفاً المواطنين بشكل مباشر والأراضي الزراعية.

ويتعمد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهداف المدارس والمستشفيات والمخيمات، في خرق لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تمنع قصف هذه الأماكن، حيث يعتبر استهدافها جرائم حرب.

ورصد مراسلو وكالتنا أضرار القصف الذي طال قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، والذي أسفر عن إصابة طفل في الـ 15 من العمر وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين ومدرسة القرية.

شكري غباري، صاحب المنزل الذي تعرض للقصف قال: "كنت خارج المنزل، وعند سماعي لأصوات القصف، سارعت بالعودة؛ لأطمئن على أولادي، وعند وصولي رأيت الغبار يتصاعد من حديقة منزلي، ودراجتي النارية محترقة وأبواب المنزل متكسرة".

وتابع "القصف يستهدف المواطنين بشكل مباشر، وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم، لكن نحن الأهالي هنا، لن ترعبنا قذائفهم ولن نخرج من أرضنا، فنحن مصرون على المقاومة".

من جانبها، استنكرت المواطنة فريدة حمو، القاطنة في منزل بجوار المدرسة التي استهدفها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، القصف الذي يتعرضون له في القرية بشكل يومي، قائلة "مقاومتنا شوكة في عين الاحتلال التركي، لذلك يسعى بكافة الأشكال وبأعنف الطرق إلى كسر إرادتنا؛ كي نتخلى عن مقاومتنا، لكنه لن ينجح في ذلك؛ لأننا شعب اتخذ من إرادته ومقاومته سلاحاً للدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال".

وأكدت فريدة أن مقاومتهم مستمرة حتى تحرير كافة الأراضي التي يحتلها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته "لن نهدأ ولن يشفى غليلنا حتى نحرر عفرين وكل المناطق السورية من الاحتلال التركي".

بدوره، قال المواطن راشد بركات، من مهجري عفرين، والقاطن في قرية بينة: "لقد هجّرونا من عفرين قسراً، ولا يزال قصفهم يلاحقنا، يريدون إخراجنا من هنا أيضاً، فنحن في قرى شيراوا نتعرض يومياً للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأشار إلى خرق جيش الاحتلال التركي ومرتزقته للمواثيق الدولية عبر قصفهم للمدارس "بالإضافة إلى جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة، من قتل وخطف ونهب وحرق وقطع للأشجار، فإنهم يقصفون المدارس التي يُحظر قصفها أو التعدي عليها أثناء النزاعات، لكن الاحتلال التركي يضرب المواثيق الدولية بعرض الحائط".

هذا ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مناطق في مقاطعات الحسكة وقامشلو وكوباني وكري سبي ومنبج وقرى في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة بالمدفعية، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى أضرار ومادية كبيرة حتى الآن.

(ل م)

ANHA