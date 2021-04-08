مواطنون من قامشلو يشددون على ضرورة التقيّد بالتعليمات الصحية وقرارات الإدارة الذاتية

بعد فرض الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر التجوال الكلّي على "قامشلو والحسكة والرقة "، والحظر الجزئي في المدن الصغرى، للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، تشهد بعض الأحياء والشوارع الفرعية في مدينة قامشلو، عدم تقيّد من قبل الأهالي بالحظر.

هذا وسجلت هيئة الصحة حتى الآن ١١٣٣٣حالة إصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، منها ٤٠٥ حالة وفاة و١٣٤٢ حالة شفاء.

'زيادة الدوريات'

وطالب مواطنون من مدينة قامشلو قوى الأمن الداخلي بزيادة دورياتهم في الشوارع الفرعية للمدينة، كما طالبوا الأهالي بالتقيد بالتدابير الوقائية.

وأوضح المواطن ياسر يحيى أنه منذ فرض حظر التجوال في المدينة هناك تقيّد بالتدابير من قبل بعض الأهالي، ولكن ليس بشكل تام، وهناك ازدحام كبير على الأفران والمحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية، قائلًا: "تشهد بعض الشوارع الفرعية من مدينة قامشلو تجمّعًا للأهالي".

وطالب يحيى قوى الأمن الداخلي بزيادة دورياتها وحواجزها في الشوارع الفرعية، وبيّن أن قوى الأمن الداخلي تقوم بالتدابير الوقائية اللازمة من أجل سلامة المجتمع، ولكن يجب أن يكون هناك تشديد أكثر"

'ضرورة الانتباه'

كما شدد يحيى على ضرورة تقيّد كافة الأهالي بالتدابير الوقائية اللازمة، وأن يكونوا أكثر اهتمامًا بنظافة الخضروات والمنزل وتعقيم اليدين، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات.

ومن جانبه أكد محمود حسين أنهم لا يخرجون من المنزل إلا لتلبية احتياجاتهم المنزلية الضرورية، آملًا من كافة الأهالي الابتعاد عن التجمّعات والالتزام بحظر التجوال، وقال: "يجب على الاهالي التقيد بالتدابير الوقائية، وعلى قوى الأمن الداخلي أيضًا زيادة دورياتها في الافران والأماكن العامة".

ANHA