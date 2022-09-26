مواطنون كرد لـ PDK: إن لم تكن معنا فلا تكن علينا

تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجمات الإبادة بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسعى لإبادة الشعب الكردي عن طريق الهجمات المستمرة على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

بالمقابل تستمر ردود الفعل المستنكرة للهجمات التي تشنها دولة الاحتلال ولخيانة الديمقراطي الكردستاني.

عن هذه الخيانة تحدث المواطن كاميران لوند، وقال: "قدمت روج آفا من أجل الثورات والانتفاضات الكردستانية الكثير من التضحيات، ولم تقصر يوماً من الأيام وخاصة مع ثورة البرزاني وعائلته، سواء كان من الجانب المعنوي أو المادي".

مضيفاً: "لذا كان رد الجميل من قبل الديمقراطي الكردستاني، هو فتح الطريق أمام الاحتلال التركي في جبال كردستان وقتلهم لشبابنا وبناتنا".

'ليس لدينا مشكلة مع الديمقراطي الكردستاني هدفنا دحر الاحتلال'

وزاد لوند: " ليس لدينا أي مشكلة مع الديمقراطي الكردستاني أو حتى أطراف أخرى، نحن فقط نسعى لدحر الاحتلال وطرده من أراضينا، إذا كنت لا تستطيع القيام بأعمال جيدة لا تفعل العكس أيضاً، لا تكن سبباً في قتل أبنائنا، فمعظم مَن يحارب في الجبال الحرة هم أبناؤنا، الذين لبوا النداء وبدأوا بالعمل من أجل قضيتهم وقيمهم الإنسانية".

واستنكر لوند الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الديمقراطي الكردستاني تجاه قوات الدفاع الشعبي، بالقول "لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن يقوم بقتل أبنائنا وبناتنا وأن نقف صامتين ومكتوفي الأيدي حيال خيانته المخزية وأعماله اللاأخلاقية تجاه الشعب الكردي".

'جميع محاولات الاحتلال التركي لتصفيتنا لم تجدِ نفعاً'

من جانبه قال المواطن عز الدين كدو "دولة الاحتلال التركي تسعى بجميع إمكاناتها وأسلحتها المتطورة والنووية منذ ما يقارب الـ40 عاماً إلى تصفية حركة حرية كردستان والقضاء علينا من خلالها، ولكن جميع محاولاتها وهجماتها لم تجدِ نفعاً".

موضحاً "الديمقراطي الكردستاني أيضاً لديه تجارب فهو ليس بالحزب الجديد، فعندما يقوم بتنفيذ هذه المخططات ويتواطأ لصالح الاحتلال التركي، يجب أن يعلم أنه عند الانتهاء من تصفية حركة حرية كردستان سيكون هو الثاني على رأس قائمة التصفية، فالاحتلال التركي لا أمان له ولا يمكن الوثوق به، فهو يقول بملء صوته سأقضي على الكرد أينما وجدوا".

وأضاف كدو "الديمقراطي الكردستاني كردي القومية فكيف يضع يده في يد الخيانة، اليوم توجد العشرات من القواعد التركية في جنوب كردستان، بالإضافة إلى الثروة الاقتصادية التي يتحكم بالصادر والوارد فيها، وجميع ذلك على حساب شعب جنوب كردستان".

وقال كدو "إن حركة حرية كردستان لا تريد تحقيق مخططات دولة الاحتلال التركي بقتل الكرد على يد الكرد، هذا ما يريده الاحتلال التركي وغيره من أعداء الشعب الكردي".

'قف على الحياد'

المواطنة سلمى إسماعيل، اتفقت مع ذلك، وقالت:" على الديمقراطي الكردستاني أن يعلم جيداً أنه في عام 2017 عندما قام مسعود البرزاني بإعلان استقلال إقليم كردستان فإن أول من كان رافضاً للاستقلال ومعارضاً له كانت دولة الاحتلال التركي".

وطالبت سلمى إسماعيل الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن الخيانة والانضمام لوحدة الصف الكردي والوقوف في وجه مَن يحاولون تجزئة أراضيهم، وتوجهت للديمقراطي الكردستاني بالقول: "قف على الحياد، إن لم تكن معنا فلا تكن علينا".

(ك)

ANHA