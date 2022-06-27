مواطنون في مدينة تل رفعت: لن نخرج من المدينة حتى تحرير جميع المناطق المحتلة

عدد الأهالي في المدينة تجاوز الـ 22 ألف نسمة، 7 آلاف منهم من السكان الأصليين والبقية من مهجري عفرين، بحسب مجلس مدينة تل رفعت.

وتتعرض تل رفعت لهجمات متكررة من قبل جيش الاحتلال ومرتزقته. كما هددت دولة الاحتلال التركي باحتلالها في أكثر من مناسبة ولاتزال تبحث عن مساومات تمنحها الفرصة للهجوم على المدينة، فيما يؤكد الأهالي باستمرار استعدادهم لمجابهة المحتلين.

الاحتلال التركي يدعي أن تل رفعت خالية من السكان

المواطن عبد الرحمن حمو قال: "نحن الآن في مركز مدينة تل رفعت، سمعنا الكثير من ادعاءات الاحتلال التركي بأن المدينة خالية. هذه الادعاءات كاذبة وتهدف إلى ترهيب الأهالي لترك منازلهم".

وأكد حمو "إذا خرجنا من تل رفعت فستكون وجهتنا إلى عفرين، ولن نتوجه إلى مكان آخر وسنبقى في تل رفعت حتى تحقيق النصر وتحرير عفرين".

وأكد المواطن عبد الرحمن حمو في نهاية حديثه، أنهم مستعدون للوقوف في وجه الاحتلال التركي والدفاع عن المنطقة وتحرير كافة المناطق المحتلة من الاحتلال التركي ومرتزقتها.

النساء في تل رفعت مستعدات للدفاع عن المنطقة

أما المواطنة المهجرة، فريدة محمد، فأشارت إلى أنهم قدموا إلى مناطق الشهباء منذ أكثر من 4 أعوام، والتهديدات التركية لا تزال مستمرة منذ ذلك الحين، وأكدت أن "الأهالي في مدينة تل رفعت معرضون لخطر القذائف العشوائية التي يطلقها الاحتلال التركي ومرتزقته، على منازلهم بشكل يومي".

وشددت فريدة محمد "نحن النساء مستعدات لردع هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة ولن نخرج من تل رفعت مهما كلف الثمن إلا إلى عفرين.

أكثر من 22 ألف نسمة يقطنون في مدينة تل رفعت

من جانبه، قال الرئيس المشترك لمجلس مدينة تل رفعت محمد حنّان، إن نوايا دولة الاحتلال التركي الاستعمارية لا تقتصر على مدينة تل رفعت فقط، بل تشمل جميع مقاطعة الشهباء والمنطقة عامة، وتطبيق حدود "الميثاق الملي"".

وتطرق حنّان إلى ما تداولته مؤخراً وسائل الإعلام التركية عن نزوح المواطنين من مدينة تل رفعت، وأكد "أن ذلك يأتي ضمن الحرب الخاصة لترهيب المواطنين ودفعهم إلى ترك ديارهم"، مضيفاً "إن قوات حكومة دمشق والقواعد العسكرية الروسية تنتشر في مدينة تل رفعت منذ أكثر من 4 أعوام، على عكس ما تروج له تركيا ومرتزقتها".

وبيّن حنّان أنهم في مجلس مدينة تل رفعت يعقدون الاجتماعات للمواطنين، حول ما تروج له تركيا ومرتزقتها، مؤكداً أن عدد السكان في تل رفعت تجاوز 22 ألف نسمة، بينهم 7 آلاف من السكان الأصليين.

الاحتلال التركي بحججه يحاول تكرار سيناريو احتلال عفرين

وأوضح محمد حنّان أن الحجج التي تذرعت بها دولة الاحتلال التركي لشن عدوانها على عفرين واحتلالها تتكرر مرة أخرى؛ لاحتلال تل رفعت ومناطق في مقاطعة الشهباء، وهي حماية "أمنها القومي" وإنشاء "منطقة آمنة".

متسائلاً: "هل لدولة التركية أمن قومي، ونحن ليس لنا أمن قومي؟ أين كانت تركيا عندما كان داعش ينتشر على طول حدود السورية ـ التركية لعدة أعوام؟

على جميع الشعوب في الشرق الأوسط التكاتف ضد المخططات التركية

مضيفاً: "وجود الاحتلال التركي ومرتزقته الذين جلبهم من كافة أصقاع الأرض إلى الأراضي السورية خطر بحد ذاته على الشعب السوري وشعوب الشرق الأوسط"، داعياً جميع الشعوب في سوريا والشرق الأوسط إلى التكاتف والوقوف في وجه جميع مخططات الاحتلال التركي الرامية إلى إعادة أطماع الدولة العثمانية البائدة.

وفي نهاية حديثه، أكد الرئيس المشترك لمجلس مدينة تل رفعت، محمد حنّان أن السكان في مدينة تل رفعت مدركون للحقيقة جيداً، ومصممون على البقاء والمقاومة ولن يتراجعوا عن مقاومتهم حتى تحرير عفرين وجميع المناطق المحتلة في سوريا.

(ف)

ANHA