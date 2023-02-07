مواطنون في حلب يلتجئون إلى مراكز الإيواء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية

افتتح المجلس العام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب بالتنسيق ما بين الكومينات وبالتعاون مع وحدات حماية الشعب والمرأة، الخيم والمراكز لإيواء المواطنين الذين أخلوا منازلهم خوفاً من تكرار الهزات الأرضية.

ويقول مواطنون التجأوا للمراكز إنهم يتخوفون من العودة لمنازلهم في الأبنية، خوفاً من انهيارها، كونها تضررت بشكل كبير جراء الزلزال.

دجوار نعمان من حي الأشرفية، التجأ إلى حديقة عفرين، يتحدث عن اللحظات الأولى للزلزال: "كنت في المنزل نائماً، فاستيقظت على اهتزاز قوي وبكاء النساء والأطفال، وقد أصبحوا في الشوارع، نحن قد خرجنا من منازلنا منذ ساعات الصباح الأولى ولم نعد حتى الآن".

فيما تابعت المواطنة نسرين مصطفى والتي تسكن في أحياء خاضعة لسيطرة حكومة دمشق في حلب، إنها التجأت إلى حديقة عفرين بعدما أخلت منزلها خوفاً من الانهيار "أنا أقطن في الطابق الثاني من البناء، ومع ساعات الفجر الأولى كانت البناية تهتز بشكل قوي، أخذت أطفالي وقد خرجنا حفاةً تحت المطر، لم نعد نعرف إلى أين نذهب".

وأردفت: "أغلب المباني حول منزلي وكل الشرفات قد سقطت، وإلى الآن لا نجرؤ على العودة إلى منازلنا لا نعلم ماذا يمكن أن يحصل لنا، والآن نحن في حديقة عفرين وسنبقى إلى أن يستقر الوضع قليلاً".

وبحسب المجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية فقد ستة أشخاص حياتهم وهناك 52 جريحاً حتى الوقت الحالي.

(سـ)

ANHA