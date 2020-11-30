مواطنون عن زيارة ENKS لقبور المرتزقة: ENKS مجرد ورقة بيد تركيا

قبل أيام، انتشرت صورة لأحد أعضاء المجلس الوطني الكردي، وهو برفقة وفد من "الائتلاف"، يقومون بزيارة قبور المرتزقة التابعين لتركيا، والذين يحتلون مقاطعة عفرين، كما ظهرت صورة أخرى للشخص ذاته، في اجتماع مع قاتل المناضلة، هفرين خلف، الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل.

كل هذا جاء بعد زيارة قام بها المجلس إلى تركيا، التقى خلالها مسؤولين أتراك، وهذا ما أثار غضباً عارماً في الشارع الكردي.

'لا أعترف بهم لأنهم مجرد ورقة بيد تركيا'

يقول ولات عطي، وهو من أهالي مدينة كوباني إن "الزيارة التي قام بها المجلس الوطني الكردي إلى عفرين المحتلة رسالة من دولة الاحتلال التركي للكرد الساعيين إلى الوحدة، وقراءتهم الفاتحة على قبور المرتزقة تصرف خاطئ، فهم بهذا يعطون الشرعية لدولة الاحتلال التركي باحتلالها لمدننا، وكان الأحرى بهم أن يزوروا روج آفا، ويقرؤوا الفاتحة على ضريح 11 ألف شهيد".

وأضاف متسائلاً "لو كان أعضاء المجلس الوطني حقا يمثّلون الكرد كما يدّعون، لما قاموا بهذه الزيارة المستفزّة للشعب الكردي، أنا ككردي لا أعترف بهم لأنهم مجرد ورقة بيد تركيا للضغط بها على الكرد".

'فقدنا الأمل منذ زمن بعيد بهذا المجلس '

أما المواطن خالد نعسان فقال: "طوال تاريخنا وأعداؤنا يبحثون عن نقطة ضعفنا، ونقطة ضعفنا اليوم هو المجلس الوطني الكري، الذي يدّعي أنه يمثل الشعب الكردي، ولكن بنظري المجلس الوطني لا يمثل نفسه".

وأكمل حديثه، مشيراً إلى زيارة أعضاء المجلس إلى عفرين "زيارته لعفرين المحتلة، وقبور المرتزقة أيقظت الكثيرين الذين كانوا في سبات عند اعتقادهم أن المجلس يمثلهم، ويدافع عن حقوقهم، كان من الواجب على المجلس الوطني أن يكون موجوداً داخل روج آفا، ليطلق نداءات الوحدة، ويلمّ الشمل شتات الوحدة الكردية مع باقي الأحزاب، ووقتها كان صوته سيصل بكل سهولة إلى شعبه، وبنظري، فقدنا الأمل منذ زمن بعيد بهذا المجلس".

أما المواطن أمين علي، فقال إن "ما يقوم به المجلس تصرف خاطئ، ويتوجّب علينا ككرد أن نكون يداً واحدة مع بعضنا، وليس مع الأعداء، فالمجلس الوطني الكردي يضع يده في يد دولة ويعطيها الشرعية في احتلال أرضنا".

وطالب المجلس "بالابتعاد عن أعدائنا، وإلا سيصبح مرتزقاً، مثله كمثل أي مرتزق آخر تابع لدولة الاحتلال".

'ليس من شيم الكردي أن يناصر قاتل أخيه '

وفي السياق ذاته، تقول المواطنة بديعة حمو، إنه "لا يتوجّب على المجلس الوطني الكردي الاختباء خلف أعدائنا، بل من واجبهم العودة إلى روج آفا، واحتضان ترابها بدلاً من زيارة قبور الأعداء، ليس من شيم الكردي أن يناصر قاتل أخيه، بل من واجبه أن يقف بوجهه، أقول للمجلس أنت مخطئون، فالعدو لا يصبح صديقا".

(ن ك/ج)

ANHA