مواطنون عن الصمت الروسي والأمريكي: إن لم تستطيعا القيام بدورهما عليهما الخروج

تتواصل ردود فعل أهالي شمال وشرق سوريا المناهضة والرافضة لهجمات وسياسات دولة الاحتلال التركي التي تستهدف عبر طائراتها ومدافعها، أمن واستقرار المنطقة برمتها.

في هذا الصدد، أكد أهالي مدينة الطبقة اتباعهم مبدأ الدفاع الذاتي لحماية المنطقة من هجمات المحتل التركي. حيث قال المواطن ميلاد فارس "هدف دولة الاحتلال التركي من هجماتها واعتداءاتها على مناطقنا، هو القضاء على مشروعنا الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وعن صمت فارس امريكا وروسيا، قال فارس "إن لم تستطيعا القيام بدورهما، عليهما الخروج من أرضنا، فنحن نستطيع الدفاع عن أرضنا وصد أي عدوان بشكل ذاتي دون الحاجة لأي قوة خارجية".

ودعا فارس، في ختام حديثه "جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية لدعم قضيتنا ضد الاحتلال التركي في جميع المحافل العالمية؛ من أجل إيصال صوت الشعوب التوّاقة للحرية والحصول على أبسط حقوقها وهو العيش بأمان وسلام".

بدوره، شدد المواطن عبيد النهار أن "هجمات دولة الاحتلال التركي بقيادة الطاغية أردوغان لن تزيدنا إلا تصميماً على المقاومة والتشبث بأرضنا، ولن تثنينا عن تحقيق أهدافنا".

وأكد النهار أن "هذا الهجوم لن يمنعنا من تقديم دعمنا لقوات سوريا الديمقراطية، بل سيجعل منا جسداً واحداً يحمي ويدافع عن الوطن والأرض والعرض".

في السياق، أكد أهالي قرية بينة على تشبثهم بأرضهم وتمسكهم بخيار المقاومة، حيث قالت المواطنة وداد محمد "يقصف الاحتلال التركي يومياً قرية بينة والقرى المحيطة بها ويرتكب المجازر بحق الأطفال والمواطنين في مسعى منه إلى إفراغها؛ لاحتلالها".

مؤكدة "بالمقاومة والنضال؛ سندحر مخططات الاحتلال التركي".

أما المواطن محمد جمعة فقال "هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال التركي القرية، فكل يوم تسقط العشرات من القذائف عليها، بغية إضعاف مقاومتنا".

وأكد جمعة "مخططات الاحتلال التركي الهادفة إلى إضعاف عزيمتنا ستفشل؛ لأننا متمسكون بأرض آبائنا وأسلافنا".

بدوره، ندد المواطن فراس أوسو "بصمت القوى الدولية حيال هجمات ومجازر الاحتلال التركي بحق المواطنين"، مؤكداً "مضيهم على نهج المقاومة وعدم التخلي عن نضالهم حتى تحرير كافة المناطق المحتلة".

(ل م)

ANHA