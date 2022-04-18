مواطنو روج آفا يستنكرون تواطؤ PDK مع الاحتلال التركي في الهجمات ضد الكريلا- تم التحديث

خرج المئات من أهالي ناحية الدرباسية وقراها، وأعضاء مؤسساتها وممثلي الأحزاب السياسية فيها، في مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

انطلقت المظاهرة من أمام مركز الشبيبة الثورية، حمل فيها المتظاهرون صور القائد أوجلان ويافطات كتب عليها "الاتفاق مع الدولة التركية معادة لكل الشعوب".

جاب المتظاهرون الشارع الرئيس في مركز ناحية الدرباسية مرددين شعارات تستنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، وتوقفوا في ساحة شهداء الحرية، ووقفوا دقيقة صمت إكراماً لأرواح الشهداء.

ألقى بعدها الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الدرباسية، محمد خلف، كلمة أشار فيها إلى أن تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي في شن هجوم على مناطق الدفاع المشروع، قد تجاوز مرحلة الخيانة، وقال: "هذا الهجوم الذي يستهدف قوات الدفاع الشعبي غير أخلاقي وغير وجداني".

مضيفاً "دولة الاحتلال التركي لم تنتصر يوماً على مقاومة الشعب الكردي رغم خيانة وتعاون بعض الكرد ضعيفي النفوس لصالحها".

منوهاً إلى أنه ومنذ 500 عام ودولة الاحتلال التركي وأجدادها يرتكبون المجازر والإبادات الجماعية بحق شعوب الشرق الأوسط تحت ستار الإسلام السياسي، وقال: "ارتكبت دولة الاحتلال التركي كل الجرائم التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً".

ولفت الانتباه إلى فشل دولة الاحتلال التركي في كسر إرادة الشعب الكردي بالرغم من استخدامها جميع الوسائل والطرق، قائلاً: "منذ انطلاقة ثورة روج آفا في شمال وشرق سوريا المستندة إلى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، يرتكب الاحتلال التركي المجازر بشكل يومي في جميع أجزاء كردستان، إلا أنه يُواجه بإرادة قوية من قبل الشعب الكردي وقوات الدفاع الشعبي".

مبيّناً أن دولة الاحتلال التركي في باشور تستخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مطية لها وترتكب المجازر بحق الكرد.

وأشار خلف إلى أن دولة الاحتلال التركي بالتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني يستهدفون جبال كردستان التي تحافظ على القضية والثقافة الكردية، وقال: "عندما يحدق الخطر بالكرد يلجئون إلى الجبال للحفاظ على أنفسهم من إبادات الدول التركية الفاشية".

لتنتهي المظاهرة بالشعارات المنددة والمستنكرة لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع الشروع.

كوباني

كما ندد اليوم العشرات من أهالي مدينة كوباني بهجمات الإبادة والاحتلال، خلال مظاهرة، وأكدوا على دعمهم لمقاومة الكريلا حتى النصر.

هذا وانطلقت المظاهرة من ساحة آزادي بمدينة كوباني وصولاً إلى ساحة المرأة الحرة وسط المدينة، بمشاركة المئات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني.

حمل المشاركون يافطات كتب عليها "تعيش مقاومة الكريلا، تسقط خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ورددوا شعارات تحي مقاومة الكريلا وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الاحتلال التركي.

ولدى الوصول إلى ساحة المرأة الحرة وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاه إلقاء بيان باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، قرأته الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة هبون خليل.

أشار البيان إلى أن الاحتلال التركي يسعى إلى احتلال كردستان بأجزائها الأربعة، وأن في هذه المرة يحاول تحقيق حلمه الاحتلالي عبر تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني معه.

مؤكداً أن الشعب الكردي بصغارهم وكبارهم لن يتركوا الاحتلال التركي ينفذ أهدافه الاحتلالية، وأنهم سيدعمون ويساندون مقاومة الكريلا بكافة السبل وإن كانت عبر الانضمام إلى جبهات القتال.

كما دعا البيان الشبيبة بشكل خاص إلى رفع وتيرة النضال ضد الخونة والاحتلال حتى تحقيق النصر.

وكان جيش الاحتلال التركي قد أعلن فجر اليوم، عن هجوم إبادة جديد ضد قوات الكريلا والكرد، بالتزامن مع إرسال الحزب الديمقراطي الكردستاني قوة ضخمة إلى مناطق الدفاع المشروع لمساندة جيش الاحتلال في الهجوم.

يأتي ذلك عقب 3 أيام من لقاء رئيس حكومة باشور كردستان مسرور البرزاني مع رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان ورئيس استخباراتها هاكان فيدان في قصر دولما بهجة في اسطنبول.

(كروب/ س ر)

ANHA