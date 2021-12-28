مواطنو مقاطعة قامشلو: تركيا تهدف لإبادة الشعوب وسنتصدى لهجماتها بإرادتنا وقوتنا

استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال التركي يوم السبت عند الساعة الـ 16:00، منزلاً شرقي مدينة كوباني شمال وشرق سوريا، مما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين.

وحمل المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات التحالف الدولي وروسيا الاتحادية مسؤولية هجوم الاحتلال التركي.

وبدورهم أكد مواطنون من مقاطعة قامشلو أن تركيا ومن خلال هجماتها تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار شمال وشرق سوريا، وارتكاب مجازر جماعية بحق شعوبها.

'نحن هنا وسنبقى على أرض وطننا'

المواطنة بروين جميل من مدينة قامشلو، أكدت بأن الاحتلال التركي لن يتمكن من كسر إرادتهم وإنهاء مقاومتهم الشعبية من خلال هجماته المستمرة على شمال وشرق سوريا، وقالت: "لن يتمكن الاحتلال التركي إنهاءنا عبر هجماته الجبانة على المنطقة، لأننا سنتصدى لكافة هجماته بكامل إرادتنا وقوتنا".

وأضافت: "نحن هنا، وسنبقى على أرض وطننا".

'سندافع عن مكتسبات شهدائنا'

ومن جانبها، استنكرت المواطنة براءة فارس من ناحية كركي لكي، هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأكدت بأن تركيا لن تتمكن من تحقيق أهدافها ومشاريعا مهما كثفت من هجماتها على المنطقة، وقالت: "سنبقى متمسكين بأرضنا وندافع عن مكتسبات شهدائنا".

وبيّنت براءة أن: "الاحتلال التركي يسعى إلى كسر إرادة شعوب المنطقة، وإنهاء مشروع الإدارة الذاتية من خلال زعزعة أمن واستقرار المنطقة"

'تركيا تهدف إلى إبادة شعوب شمال وشرق سوريا'

أما المواطن عادل ملا أمين من ناحية عامودا، فقد أوضح أنه منذ اندلاع ثورة شمال وشرق سوريا ويشن الاحتلال التركي هجمات برية وجوية على المنطقة، وذلك بهدف إحداث مجازر جماعية بحق شعوب المنطقة، وقال: "هدف تركيا من هذه المجازر إبادة الشعوب التي تناضل لتنال حريتها، فهي تسعى الآن إلى إحياء مرتزقة داعش من جديد في شمال وشرق سوريا".

وأضاف عادل ملا أمين "ففي الوقت الذي قامت به قوات سوريا الديمقراطية بإلقاء القبض على أخطر أمراء داعش الذي شارك في الهجوم على كوباني، ارتكبت تركيا مجزرة بحق المدنيين في كوباني، فنحن نعلم جيداً أن تركيا عاجزة عن النيل من قوات سوريا الديمقراطية لذلك تحاول في الآونة الأخيرة ارتكاب مجازر في المنطقة بدءاً من عين عيسى وصولاً إلى شنكال".

https://hawarnews.com/ar/haber/qsd-taln-aatqal-ahd-akhtr-amraa-daash-walmsuwl-an-mkhtt-aqtham-sjn-alhskh-h60016.html

(كروب/س)

ANHA