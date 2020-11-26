مواطنة التقت القائد أوجلان: القائد أوصانا بالاعتماد على النفس لحل قضايا الكرد

خلال فترة وجوده في سوريا ولبنان، حظي الآلاف من الكردستانيين بلقاء القائد عبد الله أوجلان، الذي سخّر تلك الفترة لتوعية الشعب وتعريفه بتاريخه والجذور التاريخية لقضايا الشرق الأوسط وسبل حلها.

ومن إحدى اللواتي التقين القائد زلوخ أحمد من مقاطعة عفرين المحتلة التي حضرت اجتماعًا جماهيريًّا عقده القائد عبد الله أوجلان عام 1991 في لبنان.

تقول زلوخ "القائد كان يركّز كثيرًا على أعداء الشعب الكردي"، وتضيف " دائمًا كان يقول: "يجب ألا نعتمد على عدونا لأن العدو لن يصبح صديقًا، ولا تمنحوا قوتكم لعدوكم، شعبكم هو قوتكم".

وتركت كلمات القائد عبد الله أوجلان أثرًا كبيرًا على زلوج، وتصف ذلك قائلة " تأثرتُ كثيرًا بفكر وكلمات القائد، وقلتُ الحمد لله، لدينا قائد عظيم يستطيع حل مشاكلنا وقضيتنا".

وأشارت زلوخ إلى أن القائد عبد الله أوجلان تحدث في الاجتماع عن الثورة وتحرير الشعب من الظلم والعبودية، وكان يقول لنا "لماذا لا نحرر وطننا، العدو يسلب مكتسباتنا، بدأنا بهذه الثورة من أجل تحرير الشعب من الظلم، واكتساب هوية وأرض، لأن جميع الشعوب لديها أرض، ونحن دائمًا في مكاننا وتحت ظلم الدول الرأسمالية".

وواصلت زلوخ مستذكرة أقوال القائد عبد الله أوجلان " القائد قال لنا يجب أن نعمل على خدمة وطننا وقضيتنا وليس خدمة غيرنا، هناك بعض الكرد يقفون إلى جانب أعدائهم ومع الأسف لم يستطيعوا حل مشاكلهم، نحن الكرد قادرون على حل قضايانا بأنفسنا، ويجب أن نكون يدًا واحدة ونحمي بعضنا البعض".

(م)

ANHA