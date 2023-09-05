مواطنات: نسعى جاهدات لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

يتزايد السخط الشعبي في شمال وشرق سوريا، إزاء ما ترتكبه الدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، من فرض عزلة مشددة عليه، ومنع محاميه وذويه من اللقاء به، إذ لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021.

مواطنات من ناحية تربه سبيه أكدن على ضرورة العمل "ليلاً نهاراً، من أجل تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً من سجن إمرالي".

المواطنة فهيمة تمو، قالت إن الدولة التركية دولة دموية بُنيت على أساس الحروب والدمار وإبادة الشعوب واستعمار أراضيهم. ونوّهت إلى ما ترتكبه بحق القائد عبد الله أوجلان من فرض عزلة مشددة، و"عقوبات انضباطية" بحقه، مخافة من انتشار أفكاره الداعية إلى حرية الشعوب المضطهدة، والمنادية بالسلام.

وتحدثت عن مدى تأثرها وشعب شمال وشرق سوريا، بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، بقولها: "وجدناه منفذاً للخلاص من الظلم والعبودية، والتحرر من الذهنية التي زرعتها الأنظمة الاستبدادية في ذهن المجتمع عموماً، والمرأة بشكل خاص".

وأكدت فهمية تمو، على تصعيد المرأة لوتيرة نضالهن وتكثيف جهودهن، لاسترجاع مكانتها وحقوقها التي سلبت منها، وقالت: "مستمرات في نضالنا وكفاحنا للمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء والشهيدات، كما نسعى جاهدات لنشر فكر القائد عبد الله أوجلان، ورؤيته حراً طليقاً بيننا".

من جهتها، أشارت المواطنة شاها الكنو، إلى إخراج القائد عبد الله أوجلان، المرأة "من مستنقع الاستعباد"، ولفتت إلى أن العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية بحقه، ما هي إلا محاولات لمنع وصول أفكاره التحررية إلى المجتمع.

وأعربت بالقول: "هيهات أن يتحقق حلم الاحتلال التركي، فقد أصبح فكر القائد عبد الله أوجلان، مثل الدم يسري في عروقنا".

بدورها، استنكرت المواطنة لمعة محمد، تواطؤ القوى الدولية وصمتها تجاه ممارسات الدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، كما انتقدت تقاعس المنظمات الدولية والحقوقية، عن قيامها بالمسؤوليات المنوطة بها، والمتمثلة بفك العزلة عن القائد وتحقيق حريته الجسدية.

أما المواطنة ديلبر نعمو، فقد لفتت إلى طرح القائد عبد الله أوجلان لقضية تحرر المرأة من الذهنية الذكورية، وشددت بالقول: "من واجبنا أن نعمل ليلاً نهاراً، من أجل تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً من سجن إمرالي، ونكون عند حسن ظنه بنا".

(ي م)

ANHA