مواطن من جندريسه: مرتزقة الاحتلال التركي يسرقون المساعدات الإنسانية

وكان لناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة النصيب الأكبر من الخراب والدمار؛ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمال كردستان وتركيا ومناطق عدة في سوريا في 6 شباط الجاري، وحتى المساعدات المقدمة لأهلها تسرق من قبل المرتزقة.

يروي المواطن حسن عبد الرحمن تلاتلو من أهالي ناحية جندريسه عبر مقطع مصور، ما تقوم به المجموعات المرتزقة من سرقة المساعدات الإنسانية التي تقدمها بعض الدول للمتضررين من الزلزال.

وأكد أن المجموعات المرتزقة وما يسمى بالمجلس المحلي، سرقوا المواد الإغاثية والخيم والمساعدات الأخرى التي قدمتها بعض المنظمات للمتضررين.

وأشار أن ما يعرف بالمجلس المحلي يسجل أسماء المتضررين من الزلزال ولا يقدم المساعدات لهم.

(ج س/ ل م)

ANHA