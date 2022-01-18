مواطن احتجز رهائن في مصرف لبناني رفض تسليمه أمواله

وأوردت الوكالة أن مودِعاً في فرع لمصرف في بلدة جب جنين في قضاء البقاع الغربي، "احتجز عشرات الموظفين والزبائن على خلفية رفض المصرف تسليمه أمواله".

وطالب المودع، وفق الوكالة، "بسحب مبلغ خمسين ألف دولار من حسابه، وحين رُفض طلبه رفع سلاحاً حربياً وقنبلة في وجه الموظفين، وصبّ كذلك مادة البنزين في أرجاء المصرف مهدداً بحرقه وتفجيره في حال لم يتم التجاوب مع طلبه".

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن المودع سلّم نفسه للقوى الأمنية التي ضربت طوقاً حول المكان، بعد تسلّمه جزءاً من المبلغ.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مصدر أمني قوله: "انتهت العملية من دون خسائر".

وتأتي هذه الجريمة لتكون حلقة جديدة من إشكالات وأحداث تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان.

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عامين، والذي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، فرضت المصارف قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج.

(ز غ)