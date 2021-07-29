مواطن عفريني آخر يفقد حياته بسبب حصار الحكومة السورية لمقاطعة الشهباء

وفي الآونة الأخيرة شددت الحكومة السورية حصارها على مقاطعة الشهباء، وتسببت في فقدان العديد من المدنيين لحياتهم، بسبب منع سيارة الإسعاف الخاصة بمشفى آفرين من نقل المرضى بشكل إسعافي إلى مدينة حلب لتلقي العلاج، وسمحت للهلال الأحمر السوري فقط بنقل المرضى، فيما الهلال الأحمر السوري يتأخر عن الموعد الذي يحدده الطبيب المشرف على المريض لنقله إلى مدينة حلب، لساعات عدة، يذكر أن مدينة حلب لا تبعد سوى 15 دقيقة عن مقاطعة الشهباء.

وأصدر يوم أمس، مشفى آفرين الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، تقريراً طبياً لثلاثة أطفال فقدوا حياتهم في أوقات متفرقة في الأيام الأخيرة الماضية، بسبب إهمال الهلال الأحمر السوري والحصار الخانق من قبل الحكومة السورية على مقاطعة الشهباء.

وأعد مشفى آفرين اليوم، تقريراً طبياً عن المواطن محمد حسن موسى 43 عاماً، والذي فقد حياته في الـ 26 من شهر تموز الجاري، بعد إصابته باحتشاء عضلة قلبية حاد.

وبحسب تقرير خاص حصلت عليه وكالة أنباء هاوار من إدارة مشفى آفرين بمقاطعة الشهباء، جاء فيه:

"راجع المريض محمد حسن موسى مشفى آفرين في الـ 26 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثالثة ظهراً، بعد إصابته باحتشاء عضلة قلبية حاد، وفي تمام الساعة 3:45 تم إبلاغ مكتب إسعاف حلب بأن المريض بحاجة إلى الذهاب لمشفى حلب لإجراء قثطرة قلبية إسعافية، وعلى هذا الأساس قمنا بالإجراءات والموافقات اللازمة لذهاب المريض، وفي تمام الساعة 4:25 تحدثنا إلى الهلال الأحمر السوري ليتم نقل المريض بسيارة الإسعاف وتبيان حالة المريض الحرجة، وفي تمام الساعة 5:15 وصلت سيارة الإسعاف الخاصة بالهلال الأحمر السوري إلى مدخل مقاطعة الشهباء، عند دوار الأحداث، ولكن المريض كان قد توفي".

وتواصل الحكومة السورية إجراءاتها التعسفية بحق مهجري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء، وتحاصر المنطقة وتمنع دخول المستلزمات الأساسية التي تفتقر إليها المنطقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، من مستلزمات طبية بكافة أنواعها، بالإضافة إلى المحروقات والمواد الغذائية.

وفي تصريح خاص لوكالتنا من قبل إدارة مشفى آفرين الدكتور عثمان شيخ عيسى، أكد نفاد المواد الأساسية بالإضافة إلى الأدوية في مشفى آفرين، مما سيخلف كارثة إنسانية في الأيام القادمة، ومن نتائجها فقدان أربعة مواطنين لحياتهم حتى الآن.

(ل)

ANHA