موالون لروسيا يعلنون سقوط أربعة قتلى في قصف للجيش الأوكراني على دونيتسك

وأعلنت سلطات "جمهورية دونيتسك " التي تعتبر أحد الكيانين "الانفصاليين" اللذين أعلنا أحادياً استقلالهما عن كييف، أنّ الجيش الأوكراني قصف بشكل مكثّف مدينة دونيتسك، وأنّه أطلق في غضون ساعتين "قرابة 300 صاروخ وقذيفة مدفعية" على مناطق سكنية عدّة في المدينة تسببت في سقوط هؤلاء الضحايا، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت سلطات "جمهورية دونيتسك "، إنّ "أربعة أشخاص قتلوا، أحدهم طفل، وأصيب 22 مدنياً آخرين بجروح في قصف" شنّه الجيش الأوكراني على مدينة دونيتسك.

وأعرب النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن استيائه من عدم رد فعل وسائل الإعلام الغربية على قصف كييف مستشفى فيشنفسكي للولادة في دونيتسك.

واندلع حريق في مستشفى التوليد في دونيتسك "بعد سقوط قذيفة أطلقتها قوات كييف أثناء استهدافها العنيف لجمهورية دونيتسك يوم الإثنين"، بحسب وسائب إعلام روسية.

(م ش)