مواجهة مسلحة وإصابات في الكونغرس والبنتاغون يعلن التعبئة

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن عنصر أمن قوله أن امرأة أصيبت برصاصة في الكتف، ونقلت على حمالة.

وذكرت محطة "سي أن أن" أن حالتها حرجة. وعمد متظاهرون إلي إنزال العلم الأميركي من فوق مقر الكونغرس.

وذكرت شبكة "إن.بي.سي" أن ضابطا من قوات إنفاذ القانون أطلق النار على شخص داخل مبنى الكونغرس. كما أشارت إلي إصابة عدة ضباط وإرسال واحد على الأقل إلى المستشفى.

وأوضحت أن "​الشرطة الأميركية​ تتعامل مع بلاغات عن احتمال وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة ​واشنطن​". وتم إخلاء مقر الحزب الديمقراطي في ظل الأحداث.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" التعبئة بقوات الحرس الوطني في العاصمة لتقديم الدعم لقوات إنفاذ القانون، فيما يتم فرض حظر للتجول في واشنطن اعتبارا من الساعة السادسة مساءً في ظل احتجاجات لأنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض الدفع بالحرس الوطني وغيره من خدمات الحماية الاتحادية إلى مبنى الكونغرس. وأفادت شبكة "سي إن إن" بإعلان تعبئة قوات الحرس الوطني بالكامل في العاصمة واشنطن.

وعقب ذلك، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأميركي الحفاظ على السلمية.

ودعا إلى احتجاجات "سلمية" الأربعاء بعدما اقتحم مؤيدون له مبنى الكابيتول إثر تظاهرة حث خلالها الكونغرس على رفض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وجاء هذا بعدما تقدم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

(ي ح)